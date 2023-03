Receita Federal jÃ¡ recebeu mais de 7 mil declaraÃ§Ãµes do imposto de renda em MS

A Receita Federal recebeu 7,5 mil declarações do imposto de renda até às 11 horas desta quarta-feira (15), em Mato Mato Grosso do Sul. No Estado, são esperadas 552 mil declarações. O prazo iniciou às 7 horas do dia (horário local) e termina no dia 31 de maio. Conforme o órgão, em todo o país, foram recebidos 562 mil documentos, média entre 1, 8 mil e 2 mil por minuto.

Declarar o imposto de renda é sinônimo de dor de cabeça para muita gente, mas este ano tem algumas novidades que podem ajudar.

Uma delas é o modelo de declaração pré-preenchida e/ou optar por receber a restituição via PIX. Nas duas opções, a pessoa terá prioridade no recebimento das restituições em 2023.

Como declarar o IRPF?

O Primeira Página explicou o passo a passo para fazer a declaração do imposto de renda.

1º passo – Escolha a plataforma

Pelo computador: Baixe o programa do imposto de renda no seu computador para preencher e enviar a declaração à Receita Federal.

Pelo celular ou tablet – Instale o app para preencher e enviar a declaração pelo seu celular ou tablet.

2º passo – Inicie uma nova declaração

Pré-preenchida: Inicie a sua declaração com vários campos já preenchidos com informações de fontes pagadoras, médicos, imobiliárias entre outros. Disponível para quem tem uma conta gov.br, nível prata ou ouro.

Declaração com base na anterior: Iniciar o preenchimento com base na sua própria declaração do ano anterior. Informações como fontes pagadoras, bens e deduções serão importadas, mas precisarão ser atualizadas.

Declaração em branco: Inicie do zero. Se desejar, durante o preenchimento você pode importar informações sobre rendimentos e deduções médicas pelo menu “Importar” do programa do imposto de renda.

3º passo – Revisar e enviar

Atenção: As declarações não são recepcionadas entre 1h e 5h da manhã (horário de Brasília). A declaração, o recibo e seus comprovantes devem ser guardados por até 5 anos. Nenhum documento deve ser enviado junto da declaração, mas tudo o que foi informado deve ser comprovado, se solicitado pela Receita Federal.

