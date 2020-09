Retomada do Turismo gera expectativa no setor

A retomada do turismo em Mato Grosso do Sul vem gerando boa expectativa no setor. Por exemplo, apenas em Bonito, no último final de semana foram gerados R$ 12 milhões na economia local, conforme a Secretaria de Turismo do município.

Para o diretor-presidente da Fundação de Turismo do estado (Fundtur-MS), Bruno Wendling, o setor estava praticamente parado devido a pandemia do novo coronavírus, mas agora a expectativa é de crescimento na demanda de turistas. “Todas a cidades foram orientadas pela Fundtur e estão seguindo o selo do Governo Federal, Turismo Responsável. Além disso, vários municípios buscaram parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que elaborou um protocolo de biossegurança muito eficaz que já vem dando efeito, pois é só analisar o último feriado prolongado em Bonito, por exemplo”, explicou.

Em relação ao aumento da demanda, Wendling disse que não ainda não foram copilados dados, porém já se percebe um aumento de ocupação no ramo hoteleiro vem crescendo. “Podemos ver que no Pantanal, interior e na capital os hotéis vem registrando aumento de estadia. Essa tendência irá se manter assim que pandemia for acabando e esperamos que em 2021 esse volume de turistas no estado multiplique”, projetou.

