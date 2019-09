Termômetro do Varejo: expectativa positiva com o uso do FGTS anima comércio

A CDL CG - Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande fez um levantamento sobre a utilização do FGTS pelos campo-grandenses, onde constatou que a maioria utilizará os valores no comércio da capital.

De 120 pessoas consultadas, 40% respondeu que utilizará o valor para o pagamento de contas. Outros 40% utilizarão o valor para a compra de vestuário, já 20% irá comprar alimentos com o valor recebido.

O presidente da CDL Campo Grande, Adelaido Vila, afirmou que diante desta constatação, a expectativa do comércio é positiva. "A expectativa é positiva porque as pessoas irão pagar as contas e se tornarão adimplentes, estando aptas a n0vas compras". Adelaido lembrou ainda que este fato irá refletir no 13°. "Isso irá gerar uma sobra no 13° daqueles que estão empregados", pontuou.

No levantamento, percebeu -se que a maioria das pessoas que estão desempregadas e que irão sacar o FGTS, vão utilizar os valores para pagar contas e comprar alimentos.

A consulta foi realiza na última sexta-feira (13) com 120 pessoas que estavam nas filas da Caixa e que declararam que iriam sacar o FGTS.

Deixe seu Comentário

Leia Também