Economia

Vendas de PÃ¡scoa devem crescer 4,5% e movimentar mais de R$ 103 milhÃµes na Capital

Pesquisa aponta gasto mÃ©dio de atÃ© R$ 170, conforme levantamento da CDL

10 março 2026 - 11h55
Páscoa deve atrair muitos consumidores as lojas em Campo GrandePÃ¡scoa deve atrair muitos consumidores as lojas em Campo Grande   (RogÃ©rio Valim/JD1)

A Páscoa de 2026 deve movimentar cerca de R$ 103,7 milhões no comércio de Campo Grande, segundo levantamento de intenção de consumo da Câmara de Dirigentes Lojistas em parceria com o SPC Brasil. O valor representa crescimento real de 4,5% em relação ao mesmo período do ano passado, quando a data gerou aproximadamente R$ 99 milhões em vendas na capital sul-mato-grossense.

A pesquisa aponta um cenário de maior disposição para o consumo. Cerca de 85,7% dos entrevistados afirmaram que pretendem gastar mais do que em 2025, elevando o ticket médio para presentes entre R$ 165 e R$ 170 por pessoa.

O estudo também indica avanço das vendas no ambiente digital. Atualmente, 37% das intenções de compra ocorrem por meio de pedidos feitos via WhatsApp ou redes sociais, enquanto os supermercados lideram as compras presenciais, com 42,8% da preferência. Já o comércio da região central concentra 14,3% das escolhas dos consumidores.

Outro dado observado na pesquisa é a mudança no perfil de consumo, com maior busca por produtos artesanais e de maior valor agregado. O levantamento aponta que 42,8% dos consumidores demonstram preferência por ovos de chocolate caseiros e itens de confeitarias locais, índice semelhante ao registrado para produtos da indústria tradicional.

Realizada com 210 moradores em todas as regiões da cidade, a pesquisa também mostra que o significado da Páscoa permanece ligado à religião e à convivência familiar. Mais da metade dos entrevistados (56,2%) citou a celebração religiosa como principal motivação da data, enquanto 40,5% destacaram o encontro com familiares. A maioria das famílias pretende realizar o tradicional almoço de domingo em casa, com gastos estimados entre R$ 250 e R$ 500.

