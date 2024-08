Enem dos Concursos publica novo edital; veja as mudanças

O MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) publicou alterações no edital do Enem dos Concursos no DOU (Diário Oficial da União). A publicação foi feita no diário dessa sexta-feira (9).

As mudanças vão da perícia médica de candidatos com deficiência, a ajustes no calendário do processo seletivo. Também houve mudanças na remuneração inicial para o cargo de técnico em indigenismo da Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas).

Mudanças

Uma novidade na aplicação da prova será a distribuição de folhas para anotação das respostas do gabarito. Porém, quem desejar utilizar o recurso, terá que esperar até os 30 minutos que antecedem o término da prova, em cada um dos dois turnos, para receber a folha das mãos do aplicador da prova, em sala.

O candidato também não poderá sair de sala com qualquer outro material de aplicação, exceto com a folha para anotação do gabarito, que só poderá ser levada nos últimos 30 minutos de provas.

A alteração no edital para a perícia médica, realiza ajustes nos procedimentos para a verificação da condição de pessoa com deficiência. A análise será feita com base na documentação médica enviada pelo candidato, que pode ser um atestado, laudo, relatório ou laudo caracterizador de deficiência.

Conforme a retificação, o salário inicial para o cargo de técnico em indigenismo da Funai passou a ser R$ 6.002,80, sendo composto por R$ 5.128,03 de vencimento básico mais R$ 874,77 de gratificação de apoio à execução da Política Indigenista (Gapin). Antes da mudança, a remuneração inicial total era R$ 6.987,19.

Novas datas

Também foi publicado algumas alterações em datas do cronograma do CPNU (Concurso Público Nacional Unificado). No novo calendário, a imagem do cartão-resposta foi antecipada para 8 de setembro, dois dias em relação à data anterior.

As demais alterações estão relacionadas a diversos procedimentos como divulgação de resultados e recursos. Confira a lista completa dos itens e novas datas:

O cronograma retificado pelo MGI não altera a data de divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva agendada para 8 de outubro. A pasta também manteve a divulgação dos resultados finais para 21 de novembro.

Para conferir os editais completos, incluindo as novas edições, acesse o site.

Com informações da Agência Brasil

