Escola pública brasileira aparece entre as melhores do mundo em prêmio internacional

A Escola Estadual Deputado Pedro Costa, de São Paulo, foi reconhecida como uma das três melhores do mundo no Word's Best School Prizes 2024 e disputa, ao lado de colégios da Argentina e dos Estados Unidos, a categoria Colaboração Comunitária.

A T4 Education, organização responsável pela premiação, que reconhece as melhores instituições de ensino ao redor do mundo em diferentes categorias, apontou que os projetos de xadrez, atletismo e ginástica artística da escola brasileira contribuem para o desenvolvimento pessoal, holístico e a integração social dos alunos.

No total, o prêmio conta com as categorias ‘Colaboração Comunitária’, ‘Ação Ambiental’, ‘Inovação’, ‘Superação de Adversidades’ e ‘Apoio a Vidas Saudáveis’.

Os vencedores de cada categoria serão anunciados em outubro, após análise de um júri técnico composto por acadêmicos, professores, Organizações Não Governamentais (ONGs), sociedade civil e setor privado.

Os vencedores e finalistas participarão do World School Summit, que acontece nos dias 23 e 24 de novembro em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

