Interessados em participar da FETECMS 2024 podem se inscrever até 14 de julho

As inscrições para a Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul (FETECMS) estão abertas e vão até o dia 14 de julho.

O evento é uma iniciativa vinculada à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e ocorre na Cidade Universitária, e tem sido um pilar no fortalecimento do desenvolvimento científico e tecnológico na Educação Básica do Estado.

O tema de 2024 é "Vocês são as raízes que sustentam a ciência!", escolhido como forma de reverência ao caráter regional da Feira, e à importância da valorização do cenário científico e educacional sul-mato-grossense.

Há 14 anos, a Feira que ocorre anualmente em Mato Grosso do Sul, abre portas para estudantes de todo o Brasil competirem em quatro modalidades distintas.

Por isso, estudantes e professores das redes particular e pública, nos âmbitos municipal, estadual e federal, estão convidados a participar.

Os participantes e visitantes terão acesso a workshops e palestras ministradas por pesquisadores, enriquecendo o ambiente educacional.

Para participar, é necessário seguir algumas regras. Estudantes do 4º ao 7º ano compõem a categoria Júnior, enquanto a FETECMS engloba alunos do 8º e 9º ano do ensino fundamental, além dos três anos do ensino médio, incluindo EJA, e do 1º ao 7º semestre do ensino técnico de nível médio.

Os vencedores serão reconhecidos com medalhas, troféus e credenciais para Feiras Científicas nacionais, em uma cerimônia especial no Teatro Glauce Rocha, na Cidade Universitária.

Para mais informações sobre o processo de inscrição e regulamento clique aqui.

