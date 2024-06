Mato Grosso do Sul teve mais de 65 mil inscritos no ENEM 2024

Com a finalização das inscrições para o ENEM 2024 encerradas na sexta-feira (14), o Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgaram que 5.055.699 de candidatos se inscreveram para o Exame.

O número ainda pode aumentar porque o governo federal vai garantir um período extra para os moradores do Rio Grande do Sul se inscreverem, entre 16 e 21 de junho.

Cerca de 2.731.757, mais da metade dos inscritos não precisaram pagar a taxa de inscrição porque teve a solicitação de isenção aprovada. Os concluintes, ou seja, aqueles que estão na última série do ensino médio, correspondem a 1.655.721 inscritos, sendo que 1.330.364 inscrições desse grupo foram gratuitas; e 325.357 deverão ser pagas.

O estado com o maior número de inscritos foi São Paulo (747.094), seguido por Minas Gerais (463.722) e Bahia (449.528). Enquanto isso, Mato Grosso do Sul registrou 65.099 mil inscritos.

Obalanço com os dados de inscritos confirmados e do perfil do participante do Enem 2024 será divulgado após 19 de junho, quando será compensado todos os pagamentos efetuados para as solicitações sem isenção da taxa.

Confira a quantidade de inscritos por estado:

Estado Número de inscritos Acre (AC) 33.362 Alagoas (AL) 106.194 Amapá (AP) 38.314 Amazonas (AM) 122.791 Bahia (BA) 449.528 Ceará (CE) 279.054 Distrito Federal (DF) 94.683 Espírito Santo (ES) 88.573 Goiás (GO) 180.131 Maranhão (MA) 210.647 Mato Grosso (MT) 84.657 Mato Grosso do Sul (MS) 65.099 Minas Gerais (MG) 463.722 Pará (PA) 300.983 Paraíba (PB) 149.663 Paraná (PR) 209.924 Pernambuco (PE) 275.543 Piauí (PI) 125.815 Rio de Janeiro (RJ) 352.777 Rio Grande do Norte (RN) 119.088 Rio Grande do Sul (RS) 259.936 Rondônia (RO) 48.469 Roraima (RR) 16.455 Santa Catarina (SC) 110.553 São Paulo (SP) 747.094 Sergipe (SE) 80.918 Tocantins (TO) 41.726

