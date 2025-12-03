Menu
Matrículas para novos alunos da Rede Municipal começam em 12 de janeiro

O período é diferente para estudantes já matriculados e novos, com datas específicas para cada grupo

03 dezembro 2025 - 11h23Sarah Chaves
Foto: PMCG  
A Secretaria Municipal de Educação (Semed) divulgou o cronograma de matrículas para o ano letivo de 2026 nas escolas do campo da Rede Municipal de Ensino (Reme) de Campo Grande. Os primeiros atendidos serão os alunos já pertencentes à instituição.

Para estudantes aprovados sem exame final, as matrículas ocorrerão nos dias 10, 11 e 12 de dezembro de 2025. Já para os aprovados ou reprovados após exame final, o prazo será 18 e 19 de dezembro de 2025.

Pais ou responsáveis que não concluírem o procedimento nessas datas terão nova oportunidade entre 5 e 9 de janeiro de 2026, ainda como alunos da casa. Quem perder esse período perderá também a prioridade de vaga e passará a concorrer como aluno novo.

Para alunos novos, as matrículas estarão abertas a partir de 12 de janeiro de 2026, de acordo com a disponibilidade de vagas.

A matrícula será efetivada mediante preenchimento do requerimento fornecido pela escola, acompanhado de documentos como: certidão de nascimento, transferência (quando houver), comprovante de guarda, conta de energia rural em nome dos responsáveis, carteira de vacinação para menores de 18 anos, laudo médico para educação especial, NIS do Bolsa Família (se houver), RG e CPF dos responsáveis e CPF do aluno, quando disponível.

A publicação está na edição Extra do Diário Oficial de terça-feira (2).

