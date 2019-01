Resultados do Enem já foi visto por mais de 1,5 milhões de estudantes

Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018 já foram vistos por mais de 1,5 milhão de estudantes, somente na manhã desta sexta-feira (18), segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Os resultados estão disponíveis desde as 7h30 (MS), na internet, na Página do Participante e no aplicativo oficial do Enem. Os estudantes podem acessar o resultado individual em cada uma das provas: linguagens, ciências humanas, ciências da natureza, matemática e redação.

O Inep divulgará no dia 18 de março o espelho da redação, ou seja, detalhes da correção dessa prova. Isso é feito após os processos seletivos dos programas federais. A correção tem função apenas pedagógica e não é possível interpor recurso.

A prova do Enem foi aplicado nos dias 4 e 11 de novembro de 2018 a mais de 4,1 milhões de estudantes em todo o país. Desde o dia 14 de novembro, estão disponíveis as provas e os gabaritos oficiais. Também estão disponíveis vídeos com os enunciados e as opções de respostas da videoprova na Língua Brasileira de Sinais (Libras).

