UFMS aplica prova de vestibular em 11 municípios neste domingo em MS

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul estará aplicando neste domingo, dia 7, as provas do vestibular em 11 municípios. O portão estará abrindo às 7h e o início acontece às 8h com previsão de término às 13h.

As provas presenciais serão aplicadas em todas as cidades onde a UFMS está presente: Campo Grande, Aquidauana, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas, e ainda na cidade de Dourados.

Neste ano, somando o Vestibular UFMS e as três etapas do Programa de Avaliação Seriada Seletiva (PASSE), foram totalizadas mais de 35 mil inscrições.

Na capital sul-mato-grossense, os candidatos foram distribuídos em diferentes locais de prova na UFMS de Campo Grande e nas escolas municipais Iracema de Souza Mendonça, Múcio Teixeira Jr., Padre Tomaz Ghirardelli, Prof.ª Arlene Marques Almeida, Prof.ª Adair de Oliveira, Prof. Wilson Taveira Rosalino, Dr. Eduardo Olímpio Machado e Prof. Fauze Scaff Gattass.

O processo seletivo para ingresso no primeiro semestre de 2026 em mais de 130 cursos de graduação da UFMS é composto por uma prova com 60 questões objetivas de múltipla escolha e uma redação.

