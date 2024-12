JD1TV: "Será um ano de ajustes na política", diz Nelsinho Trad sobre 2025

O senador de Mato Grosso do Sul, Nelsinho Trad, esteve presente nesta terça-feira (17), no JD1 Retrospectiva, trazendo o balanço do ano para o estado e as perspectivas para 2025.

Ele avaliou o saldo de 2024 como positivo e afirma que sua ação municipalista, de forma sintonizada, contribuiu para liberar recurso com êxito. "Nós montamos uma assessoria técnica que assessora as prefeituras a montar os projetos corretamente", afirma Nelsinho.

Recentemente, através de uma emenda individual, o senador afirma que conseguiu levar mais de 70 viaturas para a segurança pública dos municípios do estado, além da área rural. Ele acrescentou também que o seu partido (PSD) se reestruturou e cresceu, conseguindo reeleger três prefeitos e mais de 60 vereadores.

Segundo o senador, 2025 será um ano de ajustes no cenário nacional; apoiando a polarização na política, Nelsinho defende que "ações como esse debate, reforma tributária, corte da questão dos gastos do Governo Federal, isso é essencial para as coisas funcionarem", destaca.

