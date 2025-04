Agenda: Domingão tem feiras e show de graça na Capital

O domingo (13) tem programação para todos os estilos na Capital, desde feiras até shows gratuitos. Na Expogrande, a apresentação de hoje é com as duplas João Haroldo e Betinho, Victor Gregório e Marco Aurélio, Alex e Yvan tudo de graça.

Confira a prgramação completa abaixo:

Expogrande – Shows de João Haroldo e Betinho, Victor Gregório e Marco Aurélio, Alex e Yvan - Como parte do entretenimento da maior feira agropecuária do Estado, neste domingo sobem ao palco os artistas João Haroldo e Betinho, Alex e Yvan, além de Victor Gregório e Marco Aurélio.

Horário: 19h

Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho

Entrada: Gratuita

Festival Expressão de Rua - Completando 10 anos de trajetória, o Festival Expressão de Rua retorna com uma programação extensa de dois dias de atividades gratuitas. Além de show do grupo paulistano Narizeu Rupestre, também haverá apresentações de Falange da Rima, Engenheiro Edson, A Insana Corte, Patrick Sandim, Samba do Caramelo, DJ TGB e outras atrações.

Horário: 14h às 23h

Local: Plataforma Cultural – Av. Calógeras, 3015

Entrada: Gratuita

Feira da Praça Bolívia - Além dos diversos expositores de moda, gastronomia, artesanato e antiguidades, a Praça Bolívia oferece atrações culturais, como shows de Beca Rodrigues, Nando Mantoni, Robson Vieira, O Kupim, Reginaldo Sans, Karlinhus AGS, banda Skuderia e banda Nobres.

Horário: 9h às 14h

Local: Praça Bolívia – R. das Garças, Santa Fé

Entrada: Gratuita

Feira do Panamá - A feira de arte, cultura e economia criativa do Bairro Panamá chega à sua sétima edição em clima de Páscoa. Entre as atrações estão Banda Gê, Projeto Hippie, Mestre Pequeno e Projeto Dançaê.

Horário: 9h às 15h

Local: Praça do Panamá – R. Palestina com Beatriz Cordeiro Leal

Entrada: Gratuita

MAC – Pop-Up Store - Dez marcas autorais de Campo Grande se reúnem neste evento que realiza sua primeira edição no centro da capital. Haverá peças únicas, drinks, comidas e discotecagem com os DJs Ella e Júlio Prodigy.

Horário: 14h às 18h

Local: Tampa APÊ – R. 14 de Julho, 2526

Entrada: 1kg de alimento não perecível

Garimpasso - Nova edição do Garimpasso reúne diversos brechós da capital em prol da moda consciente, com variedade de estilos. O evento acontece em quintal pet friendly e conta com provadores climatizados.

Horário: 15h às 20h

Local: Tv. Mirassol, 129

Entrada: Gratuita

Espetáculo “Patrulha Canina ao Vivo” - O espetáculo infantil retorna a Campo Grande com os heróis de quatro patas mostrando bravura e recebendo um novo filhote.

Horário: 15h (1ª sessão) e 17h30 (2ª sessão)

Local: Teatro Dom Bosco

Entrada: a partir de R$ 35

Bloco Forrozeiros com Grupo Flor de Pequi - O tradicional encontro de forró acontece em novo local. A animação da noite fica por conta do grupo Flor de Pequi.

Horário: 19h

Local: Capivas Cervejaria – R. Pedro Celestino, 1079

Entrada: a partir de R$ 10

Space Bounce Park - O parque temático traz brinquedos infláveis de até 14 metros de altura, como tobogã gigante, foguete espacial e corrida de obstáculos, desafiando o equilíbrio e a agilidade das crianças. Há descontos para pessoas com deficiência.

Horário: 16h às 21h30

Local: Estacionamento do Shopping Campo Grande

Entrada: a partir de R$ 49,90

Kinder Space Park - Com piscina de bolinhas gigante, tirolesa, escorregadores, labirinto e realidade virtual, o Kinder Space oferece uma aventura intergaláctica para crianças de até 14 anos. Menores de 5 anos devem estar acompanhados dos pais.

Local: Shopping Campo Grande

Entrada: a partir de R$ 50

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também