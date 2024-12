JD1TV: Diretor do Aeroporto promete "requalificação total" até julho de 2026

O Aeroporto Internacional de Campo Grande foi tema do JD1 Retrospectiva desta terça-feira (03). Por isso, o programa recebeu o diretor do local, Usiel Vieira.

Segundo o diretor, o aeroporto se prepara para uma requalificação completa a partir de 2025, com obras que prometem modernizar toda a estrutura e dobrar a capacidade de passageiros, passando de 1,5 milhão para 3,25 milhões anuais.

O projeto inclui melhorias como novos pontos de embarque, escadas rolantes, elevadores, ampliação do estacionamento e uma sala de embarque no piso superior.

A gestão atual, que assumiu em outubro, está corrigindo problemas herdados da administração passada. Segundo Vieira, a reforma anterior não foi concluída, mas o novo plano contemplará não apenas os três pontos de embarque, mas também o sistema de bagagens e a ampliação do fluxo em áreas estratégicas.

