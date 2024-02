JD1TV: Quase pré-candidata, Rose diz que "vai atacar problemas"

Ao JD1 Entrevista desta segunda-feira (26), Rose Modesto diz que sua possível pré-candidatura ao cargo de prefeita de Campo Grande será com base nos estudos feitos na Capital, sobre problemas encontrados na Cidade Morena há algumas décadas.

Nos estúdios do JD1, Rose revelou que ainda não tem a certeza se sairá como pré-candidata, mas afirmou que sua prioridade é a capital. E que a oposição da sua possível campanha será aos problemas da cidade, e não aos outros pré-candidatos. “Questões ideológicas não podem estar acima de Campo Grande”, disse a Superintendente de Desenvolvimento do Centro-Oeste.

A ex-Deputada Federal deverá anunciar se sairá como concorrente ao cargo de prefeita em breve.

Assista a entrevista:

