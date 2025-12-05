Menu
Brasil encara Marrocos, Escócia e Haiti na fase de grupos da Copa do Mundo

Seleção brasileira estreará diante de africanos, no dia 13 de junho

05 dezembro 2025 - 16h11Luiz Vinicius     atualizado em 05/12/2025 às 16h31
Taça da Copa do MundoTaça da Copa do Mundo   (Reuters)

O Brasil já conhece seus adversários na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. São as seleções de Marrocos, Escócia e Haiti, que estarão reunidos no grupo C da competição mundial.

A seleção comandada por Carlo Ancelotti estreará no dia 13 de junho contra os marroquinos. Já a partida contra o Haiti acontece no dia 19, e o confronto contra a Escócia, será no dia 24.

Os jogos serão realizados em cidades do Leste dos Estados Unidos: as possibilidades são Atlanta, Boston, Miami, Nova York/Nova Jersey e Filadélfia. A tabela completa será divulgada neste sábado.

A abertura da Copa terá o duelo entre México e África do Sul, no dia 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México - as mesmas seleções protagonizaram o primeiro jogo da Copa de 2010. A final será no dia 19 de julho, no Estádio MetLife, em New Jersey, cidade vizinha a Nova York.

A diferença desta edição é que pela primeira vez 48 participantes. Confira os grupos:

