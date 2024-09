City, Inter e PSG estreiam na Champions; Bayern segue na liderança

Nesta quarta-feira (18), aconteceram os jogos do segundo dia de Champions League, temporada 24/25. Ontem (17), o Bayern de Munique estreou com goleada, ao aplicar 9 a 2 em cima do Dínamo de Zagreb e assumiu a liderança da tabela de classificação.

E mesmo com os jogos de hoje, os alemães seguem na liderança, mas agora, seguidos pelo Celtic, que venceu por 5 a 1 o Slovan Bratislava. Mas os primeiros jogos do dia foram Bologna x Shakhtar Donetsk, que terminou em 0 a 0, e Sparta Praga x RB Salzburg, que terminou em 3 a 1 para os tchecos.

Em seguida, PSG fez gol no finalzinho do jogo, e venceu o Girona por 1 a 0. O atual vice-campeão, Borussia Dortmund, venceu por 3 a 0 o Club Brugge. Fechando o segundo dia, Manchester City e Inter de Milão reviveram a final da temporada 22/23, mas dessa vez, ninguém balançou as redes.

Veja como está a classificação:

Confira os jogos desta quinta-feira (19):

12h45 - Estrela Vermelha x Benfica

12h45 - Feyenoord x Bayer Leverkusen

15h - Stade Brestois x Sturm

15h - Atalanta x Arsenal

15h - Atlético de Madrid x RB Leipzig

15h - Mônaco x Barcelona

