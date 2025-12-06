Conselho do Operário-MS aprova SAF e IM Global Sports assume gestão do clube

O Operário Futebol Clube deu um passo histórico, na última segunda-feira (1), durante a Assembleia Geral Extraordinária, o Conselho Deliberativo aprovou por unanimidade o novo Estatuto da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), autorizando oficialmente a IM Global Sports, empresa da família Maluf, a assumir a gestão do futebol profissional e de base, masculino e feminino.

A reunião durou quase três horas e seguiu rigorosamente o Estatuto Social e a Lei 14.193/2021, que rege as SAFs no Brasil. Apesar da aprovação unânime, ainda restam trâmites finais, como diligências financeiras, definição do capital social inicial e formalização da constituição acionária, que ocorrerão em nova assembleia dentro de 10 a 15 dias.

O momento mais simbólico foi a entrega da chave do clube aos novos gestores. O presidente Nelson Antônio destacou: “Hoje abrimos um novo capítulo. Este é um marco para os 87 anos do Operário FC. O clube agradece cada conselheiro que compreendeu a necessidade dessa modernização”, declarou.

Os irmãos Ivando, Marcelo e Eduardo Maluf, representantes da IM Global Sports, assumiram oficialmente a gestão esportiva. Marcelo Maluf resumiu o esforço da nova diretoria.

“Foram sete meses de trabalho intenso. Hoje, começamos a construção de um Operário forte, moderno e competitivo. Agradeço a confiança do presidente Nelson Antonio e dos conselheiros”, comentou Marcelo.

Eduardo Maluf reforçou o compromisso e acrescentou. “Campo Grande é a nossa casa. Assumir o Operário FC não é apenas um projeto empresarial, é assumir a maior bandeira esportiva de Mato Grosso do Sul. Temos pressa e vamos trabalhar para estruturar desde já a temporada de 2026”.

A IM Global Sports promete profissionalização da gestão, investimento contínuo, fortalecimento da estrutura física e expansão nacional, com o objetivo de transformar o Operário FC em protagonista das competições da CBF.

O clube chega à nova era como bicampeão estadual (2024 e 2025) e terá um calendário robusto em 2026, incluindo Campeonato Brasileiro Série D, Copa do Brasil, Copa Centro-Oeste (Copa Verde), Campeonato Sul-Mato-Grossense e Copa MS.

Com a SAF, o Operário deixa de depender exclusivamente do modelo associativo e passa a ter governança profissional, captação de investidores, controle financeiro rígido, maior segurança jurídica e estrutura empresarial moderna. Para os torcedores, significa mais organização, transparência, investimento e competitividade.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também