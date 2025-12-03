Final dos Campeões 2025 do Laço Comprido começa hoje com provas técnicas

As provas técnicas da Final dos Campeões 2025 de Laço Comprido começam nesta quarta-feira (3), no Coliseu do CLC Parque do Peão, em Campo Grande. A programação segue na quinta-feira (4), quando inicia oficialmente a etapa final.

Entre os destaques do dia estão o 26º Campeonato Nacional do Laço Comprido e o 22º Potro do Futuro de Laço Comprido Paint Horse, com disputas de alto nível.

As classificatórias começam na quinta, às 13h, e continuam na sexta-feira (5), a partir das 8h. Às 16h, ocorre a classificatória de Equipe.

Na sexta (5), às 20h, o CLC recebe shows de Diego & Victor Hugo, Theodore & Sampaio e João Haroldo & Betinho, com abertura de Fred & Vitor. Ingressos disponíveis em F5ingressos.com.br.

No domingo (7), o evento encerra com um Costelão no Fogo de Chão, animado por Davi Junior e conjunto. Convites antecipados estão à venda na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora.

A entrada ao evento é franca. O CLC Parque do Peão fica na MS-010, saída para Rochedinho.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também