
IPVA Nov25
Esportes

Final dos Campeões 2025 do Laço Comprido começa hoje com provas técnicas

A programação no Coliseu do CLC segue até domingo

03 dezembro 2025 - 13h23Sarah Chaves
Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação  

As provas técnicas da Final dos Campeões 2025 de Laço Comprido começam nesta quarta-feira (3), no Coliseu do CLC Parque do Peão, em Campo Grande. A programação segue na quinta-feira (4), quando inicia oficialmente a etapa final.

Entre os destaques do dia estão o 26º Campeonato Nacional do Laço Comprido e o 22º Potro do Futuro de Laço Comprido Paint Horse, com disputas de alto nível.

As classificatórias começam na quinta, às 13h, e continuam na sexta-feira (5), a partir das 8h. Às 16h, ocorre a classificatória de Equipe.

Na sexta (5), às 20h, o CLC recebe shows de Diego & Victor Hugo, Theodore & Sampaio e João Haroldo & Betinho, com abertura de Fred & Vitor. Ingressos disponíveis em F5ingressos.com.br.

No domingo (7), o evento encerra com um Costelão no Fogo de Chão, animado por Davi Junior e conjunto. Convites antecipados estão à venda na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora.

A entrada ao evento é franca. O CLC Parque do Peão fica na MS-010, saída para Rochedinho. 

UNIMED São Julião

