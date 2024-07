LeBron James anuncia despedida das Olimpíadas em Paris 2024

Nas Olimpíadas de Paris, grandes nomes da NBA (National Basketball Association) estarão reunidos no novo Dream Team (Seleção de Basquete masculina dos Estados Unidos). Além disso, a edição dos Jogos marcará a despedida de LeBron James da competição.

Em entrevista à emissora americana NBC nesta sexta-feira (12), o astro do Los Angeles Lakers, atualmente com 39 anos e dois ouros olímpicos, confirmou que essa será a sua última atuação em Olimpíadas.

Ele não participará da edição de 2028, que será sediada em Los Angeles, nos Estados Unidos, que é a cidade em que LeBron mora. "Não, eu não estarei lá. Vou dar o fora dessa cidade quando as Olimpíadas chegarem", disse.

O atual Dream Team conta com as principais estrelas da NBA. Além de LeBron, estarão nos Jogos Kevin Durant, do Phoenix Suns, e Stephen Curry, do Golden State Warriors.

A seleção de basquete dos Estados Unidos estreia nas Olimpíadas contra a Sérvia, no dia 28 de julho. Pelo Grupo C, o Dream Team também enfrentará o Sudão do Sul e Porto Rico.

