Menu
Menu Busca sábado, 14 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Águas Guariroba - Fev26
Esportes

Lula parabeniza Lucas Pinheiro por ouro inédito nos Jogos de Inverno

"O esporte brasileiro não tem limites", publicou o presidente

14 fevereiro 2026 - 16h53Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Lucas subiu no lugar mais alto do pódioLucas subiu no lugar mais alto do pódio   (Reuters/Gintare Karpaviciute)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou neste sábado (14) a medalha de ouro conquistada pelo brasileiro Lucas Pinheiro Braathen no slalom gigante, modalidade esportiva dos Jogos Olímpicos de Inverno.

Para Lula, o resultado inédito conquistado pelo atleta demonstra que o esporte brasileiro “não tem limites”.

“É o reflexo de talento, dedicação e do trabalho contínuo de fortalecimento do esporte em todas as suas dimensões”, completou, ao citar que Lucas e toda a equipe envolvida na conquista inspiram novas gerações e ampliam o horizonte do esporte nacional.

O slalom gigante consiste em duas descidas em um percurso com mastros fincados na neve, as chamadas portas, separadas por cerca de 25 metros. O esquiador deve passar entre eles. Vence quem obtiver a menor somatória de tempo.

Nascido em Oslo, capital da Noruega, mas de mãe brasileira, Lucas realizou as descidas em 2 minutos e 25 segundos, ficando 58 centésimos à frente do suíço Marco Odermatt, que levou a prata. O bronze também foi para um atleta da Suíça, Loic Meillard.

Lucas assumiu a liderança na primeira descida, ao concluir o percurso em 1 minuto, 13 segundos e 92 milésimos. Apesar de fazer apenas o 11º melhor tempo na descida seguinte (1 minuto, 11 segundos e 8 milésimos), a marca foi suficiente para o brasileiro se manter à frente dos suíços.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Brasileiro Vitor Tavares
Esportes
Brasil encerra Mundial de parabadminton com bronze de Vitor Tavares
Naviraiense pode se isolar na liderança
Esportes
Naviraiense pode se isolar na liderança do Estadual em rodada com 4 jogos
Operário representa MS na competição
Esportes
Com Operário representando MS, Copa Verde apresenta novo formato
Lucas conquistou primeiro ouro do país
Esportes
Lucas Pinheiro conquista 1° ouro para o Brasil em Olimpíada de Inverno
Em 2025 a equipe do Náutico venceu o Operário na final na disputa por pênaltis
Esportes
Sul-Mato-Grossense Sub-13 terá edição histórica em 2026
Dupla de Stefani vence 2&ordm; jogo e vai às quartas do WTA 1000 de Doha
Esportes
Dupla de Stefani vence 2º jogo e vai às quartas do WTA 1000 de Doha
Bruninho assinou o primeiro contrato profissional
Esportes
Destaque na base, 'campo-grandense' Bruninho Samudio assina contrato com Botafogo
Calderano assume posições importantes no ranking de mesa-tenista
Esportes
Hugo Calderano vira número 2 do mundo e 1º sul-americano na posição
A estreia será com o clássico entre Dourados AC e Operário
Esportes
Campeonato Sul-Mato-Grossense terá jogos transmitidos pelo Portal Lance!
Foto: Divulgação/Palmeiras
Esportes
Jhon Arias é o novo reforço do Palmeiras para 2026

Mais Lidas

Paulo Bial Torres, o
Justiça
'Paulinho Metralha' enfrenta júri popular hoje por assassinato a tiros em Campo Grande
SAMU atendeu a vítima
Polícia
Homem é esfaqueado, mas se nega a passar detalhes para a polícia no Caiobá
Autoridades se encontram pelo local
Polícia
AGORA: Morador de rua é esfaqueado e morre em frente a hospital no centro da Capital
Foto: TJMS
Justiça
TJMS cria regras para padronizar denúncias de tortura e maus-tratos