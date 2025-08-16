Menu
Neymar aparece em pré-lista de Ancelotti e pode voltar à Seleção

Camisa 10 do Santos não joga pela Seleção desde outubro de 2023

16 agosto 2025 - 11h52Carla Andréa
Neymar comemora o gol que marcou para o Santos sobre o Flamengo Neymar comemora o gol que marcou para o Santos sobre o Flamengo   (Ricardo Moreira/Getty Images)

Recuperado fisicamente e em boa fase pelo Santos, o atacante Neymar pode estar de volta à Seleção Brasileira na reta final das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Segundo informações do portal Diário do Peixe, o camisa 10 do Santos está na pré-lista de convocados do técnico Carlo Ancelotti para os jogos contra Chile e Bolívia, marcados para o mês de setembro.

A convocação oficial da Seleção está prevista para o dia 25 de agosto, e o possível retorno de Neymar é tratado como a principal expectativa da lista.

O jogador não atua pela equipe nacional desde 17 de outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo — rompimento do ligamento cruzado anterior e menisco — durante jogo das Eliminatórias.

Após mais de um ano longe dos gramados, Neymar voltou a ganhar ritmo de jogo. Ele tem atuado 90 minutos nas últimas seis partidas e, no último dia 4, marcou dois gols na vitória do Santos por 3 a 1 sobre o Juventude, pela 18ª rodada do Brasileirão.

O desempenho foi acompanhado de perto por membros da comissão técnica da Seleção, que estiveram no Morumbis para observá-lo.

O craque chegou a ser convocado no início de 2025, mas uma lesão muscular o tirou da lista final. Agora, com sequência e sem limitações físicas, ele volta a ser considerado para os compromissos do Brasil.

Já classificada para a Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira ocupa a terceira colocação nas Eliminatórias. A equipe enfrentará o Chile, no dia 4 de setembro, às 20h30 (horário de Mato Grosso do Sul), no Maracanã, e encerra sua participação no torneio diante da Bolívia, em El Alto, no dia 9, às 19h30.

