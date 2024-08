Novo estatuto da FFMS é aprovado e valerá a partir de 2027

Foi aprovado o novo estatuto social da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), após assembleia realizada nesta terça-feira (06).

O documento passará a valer a partir de 2027, ano em que termina a atual gestão eleita, encabeçada por Francisco Cezário de Oliveira.

A reunião, a portas fechadas, contou com a presença de representantes da FFMS, como o presidente interino Estevão Petrallás, do Governo do Estado, de clubes filiados e de ligas amadoras.

Entre as principais mudanças está o mandato de quatro anos com direito a apenas uma reeleição, neste caso o atual presidente eleito, Cezário, não poderia permanecer no cargo por mais de 20 anos, como aconteceu.

Além disso, o novo estatuto proíbe a prático do nepotismo (ato de favorecer parentes em nomeação ou elevação de cargos), com mudanças em relação a gestão e prestação de contas.

Foram atualizados, também, modelos de voto de forma meritória, instituindo que, clubes da Série A têm direito a três votos, clubes profissionais a dois votos e clubes amadores e ligas um voto. De acordo com a FFMS, documento será publicado na íntegra em breve.

