Olimpíadas: No surfe feminino, Tati West conquista a prata para o Brasil

A segunda medalha do Brasil nas Olimpíadas Paris 2024 no surfe desta segunda-feira (5), veio com Tatiana Weston-Webb nas águas de Teahupo'o no Taiti.



Na semifinal, horas antes da prata, Tati somou 13.66 e ganhou de Brisa Hennessy, da Costa Rica que somou 6.17 e foi punida logo no início da bateria.



Já na final, Tatiana não conseguiu pegar boas ondas e ficou com 10.33, enquanto a americana Caroline Marks marcou um pouco acima, 10.50, e arrematou o ouro. Já o bronze ficou com a francesa, Johanne Defay.



Momentos antes, no mar de Teahupo'o, Gabriel Medina faturou o bronze para o Brasil, garantindo pódio brasileiro no surfe feminino e masculino.

Assim, o Brasil acumula 13 medalhas nos jogos, sendo 2 ouros, 5 pratas e 6 bronzes.

