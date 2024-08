Olimpíadas: Rebeca Andrade fatura ouro pelo Brasil na ginástica artística

Sendo a única brasileira na final olímpica da ginástica artística no solo, Rebeca Andrade alcançou o ouro após obter nota de 14.166 na manhã desta segunda-feira (5) em Paris. Simone Biles ficou com a prata, tendo obtido 14.133 e a estadunidense Jordan Chiles fechou o pódio ao marcar 13.766.

Em Paris, Rebeca Andrade também foi prata no individual geral e por salto, bronze por equipes, e 4ª colocada na trave nesta segunda-feira (5), em uma competição que também teve fora do pódio a medalhista, Simone Biles.

Rebeca Andrade já era a mulher brasileira mais condecorada da história das Olimpíadas com 5 medalhas e empatada com o recorde de Robert Scheidt e Torben Grael. Hoje Rebeca bate esse número e se torna a atleta com mais medalhas em Olimpíadas pelo Brasil, seis no total.

Ouro no salto em Tóquio 2020

Prata no individual geral em Tóquio 2020

Prata no individual geral em Paris 2024

Prata no salto em Paris 2024

Bronze por equipes em Paris 2024

Ouro no solo em Paris 2024

