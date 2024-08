Olimpíadas: Rebeca Andrade consegue sua 2ª prata na ginástica artística

Em disputa acirrada com Simone Biles, Rebeca Andrade conseguiu o pódio mais uma vez e faturou a medalha de prata na manhã deste sábado (3) na competição de salto na ginástica artística nas Olimpíadas de Paris.



Enquanto Simone Biles marcou 15.300, média das notas de seu primeiro salto de 15.700 e o segundo de 14.900, com salto com nota de dificuldade de 5.6, considerado alto e execução de 9.300.



Rebeca Andrade marcou 15.100 no primeiro salto e 14.833 no segundo, com grau de dificuldade de 5.400, execução de 9.433. O bronze foi uma dobradinha dos Estados Unidos com a atleta, Jade Carey.

No entanto, Rebeca pode conseguir mais medalhas, pois ainda compete no solo, junto com Flávia Saraiva, enquanto Julia Soares buscará uma vitória na trave.

Essa é terceira medalha da ginasta brasileira nesta edição dos Jogos, Rebeca já faturou o bronze na competição por equipes e uma prata no individual geral, e desta vez, a até então campeã de salto, conseguiu se manter entre as três melhores.

Rebeca Andrade se torna isoladamente a mulher brasileira com mais medalhas na história dos Jogos Olímpicos. Rebeca venceu o ouro no salto e a prata no individual geral em Tóquio 2020, além das recentes conquistas em Paris.

Rebeca chega ao patamar do líbero Serginho, do canoísta Isaquias Queiroz e do nadador Gustavo Borges, todos com quatro medalhas. O recorde entre brasileiros é compartilhado pelos iatistas Robert Scheidt e Torben Grael, cada um com cinco medalhas.

