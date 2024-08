Rebeca x Biles: Final do salto na ginástica artística é neste sábado; saiba onde assistir

Após ficar com a medalha de prata no individual geral na ginástica feminina, Rebeca Andrade enfrentará Simone Biles em mais uma final nos Jogos Olímpicos Paris 2024.

Neste sábado (03), a brasileira e a norte-americana disputam a final do salto na Arena Bercy, com mais seis ginastas, a partir das 10h20 (horário de Mato Grosso do Sul).

Rebeca é a atual campeã olímpica da prova, tendo conquistado o ouro nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021. E se quiser conquistar a medalha de ouro novamente, a brasileira tem que melhorar sua nota. No individual geral, Rebeca fez 15.100 no salto, contra 15.766 de Biles.

A final do salto será transmitida na TV Globo, Sportv 2 e CazéTV. O regulamento da prova é simples. São oito competidoras na final.

Além de Rebeca e Biles, a norte-americana Jade Crey, a sul-coreana Yeo Seojeong, a norte-coreana An Chang Ok, as canadenses Shallon Olsen e Elsabeth Black e a búlgara Valentina Georgieva também estão na luta pelo pódio.

Todas elas vão fazer dois saltos. Depois das 16 apresentações - duas de cada atleta -, faz-se a média para indicar as posições.

