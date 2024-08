Olimpíadas: Rebeca Andrade fica fora do pódio na final da trave

Aconteceu na manhã desta segunda-feira (5), em Paris a final das ginástica artística individual na trave que rendeu o quarto lugar para Rebeca Andrade que teve 13.933.

O ouro foi para a italiana Alice D'Amato que marcou 14.366, enquanto a China teve 14.100 com a atleta Zhou Yaqin e ficou em segundo lugar. Fechando o pódio veio a Manila Esposito, também italiana que obteve 14.100.

As maiores apostas, Rebeca e Simone Biles ficaram de fora do pódio, enquanto a brasileira ficou com a 4ª posição, a estadunidense marcou 13.100 e ficou em 5°



Já a outra brasileira que também se classificou para a final, Júlia Soares fez 12.333 na trave em sua primeira final individual de Jogos Olímpicos. Ela foi a terceira a se apresentar na final e fazia uma excelente apresentação, mas teve uma queda do aparelho, ficando em 7° lugar.

Rebeca ainda disputa a final individual do solo e tem chances de conseguir mais uma medalha para o Brasil.

