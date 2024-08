Olimpíadas: Gabriel Medina fatura bronze no surfe

No final da tarde desta segunda-feira (5), o brasileiro Gabriel Medina, um dos favoritos do surfe, garantiu o bronze na prova que ocorreu em Teahupo'o no Taiti pelas Olimpíadas 2024.



Na semifinal, Gabriel Medina foi vencido pelo australiano Jack Robinson ao somar 6.33 enquanto o adversário arrematou 12.33.



No entanto, o brasileiro garantiu o bronze em cima do peruano Alonso Correa com uma nota de 15.54, frente a 12.43.

O ouro ficou com Kauli Vaast da França que conseguiu duas ondas e somou 17.67 e em um mar tranquilo, Jack Robinson sofreu do mesmo problema de Medina e obteve pontuação de 7.83.

Em Tóquio 2020, Medina perdeu a medalha de bronze para o australiano Owen Wright depois de cair nas semifinais.

Gabriel Medina tem três títulos mundiais ao vencer o Campeonato Mundial da modalidade em 2014, 2018 e 2021 e conquista agora sua primeira medalha Olímpica e segunda do Brasil no surfe que arrematou ouro em 2020 com Italo Ferreira.

A também brasileira Tatiana Weston-Webb garantiu vaga na final e ainda disputa o ouro nesta segunda-feira e já tem a prata garantida. Com isso o Brasil passa a ter 13 medalhas olímpicas nesta edição dos jogos.

