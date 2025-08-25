Peão sul-mato-grossense conquista tríplice coroa na PBR Brasil 2025

O jovem peão Gustavo Luiz Silva, de Inocência (MS), de apenas 19 anos, encerrou a noite deste domingo (24) com uma conquista histórica na etapa final da PBR Brasil 2025, realizada em Barretos (SP).
Antes mesmo do início da competição, ele já chegava à arena do maior rodeio da América Latina como campeão nacional da liga.
Durante a temporada, Gustavo também garantiu o título de estreante do ano (Rookie of the Year), completando a tríplice coroa: campeão brasileiro da PBR, vencedor da etapa final de Barretos e revelação do ano.
Ele se tornou o terceiro peão da história a atingir tal feito, ao lado de Luciano de Castro (2015) e José Vitor Leme (2017).
O título em Barretos veio após o peão cumprir os oito segundos no touro 821, garantindo 85,5 pontos na final. O segundo lugar ficou com Riquelmi Santos, de Bom Jesus do Araguaia (MT), com 20 anos.
Com a vitória na etapa final, Gustavo faturou aproximadamente R$ 45 mil em prêmios fixos e bônus, além de receber uma picape e R$ 100 mil pelo título de campeão brasileiro.
Ao longo da semifinal da etapa, 19 competidores participaram das montarias, mas apenas nove conseguiram pontuar. O peão Carlos Oliveira, de Ipameri (GO), obteve a maior nota da rodada: 87,5 pontos.
Na final, apenas Gustavo e Riquelmi conseguiram manter-se os oito segundos exigidos. Riquelmi somou 88,25 pontos ao vencer o touro Mickey Mouse, garantindo o vice-campeonato da temporada regular. "Esse título não é só meu, é da minha mãe, também. Com certeza isso me deu uma garra a mais para vencer", declarou Gustavo após a vitória.
Na temporada regular da PBR Brazil 2025, Gustavo encerrou com 75,3% de aproveitamento em suas montarias, acumulando 1.552 pontos, enquanto Riquelmi Santos somou 995 pontos.
Resultado final da etapa de Barretos:
Gustavo Luiz Silva – 415,25 pontos
Riquelmi Santos – 346,5 pontos
Carlos Oliveira – 261,25 pontos
Cladson Rodolfo – 258 pontos
Hidelvan Ribeiro – 252,5 pontos
Top 5 do campeonato nacional PBR Brazil 2025:
Gustavo Luiz Silva – 1.552 pontos
Riquelmi Santos – 995 pontos
Warley Oliveira da Silva – 618 pontos
Cleber Henrique Marques – 601 pontos
Alex Oliveira – 532 pontos
