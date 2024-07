Seleção de MS é tricampeã do Mundial de Jiu-Jitsu

A Seleção de Mato Grosso do Sul se consagrou tricampeã do Mundial de Jiu-Jitsu, disputado no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ao todo, foram 128 medalhas, sendo 60 de ouro, 33 de prata e 35 de bronze.

O time chegou ao terceiro título nas categorias, juvenil, adulto e máster, além do 4º lugar no campeonato de novatos (faixas brancas e cinzas) e 5º lugar nas divisões coloridas.

"A nossa base vem muito forte e logo logo mais notícias do jiu-jitsu", disse o presidente da Federação de Jiu-Jitsu Desportivo do Mato Grosso do Sul, Fábio Rocha.

A competição contou com a participação de atletas de 10 estados e cinco países, sendo que do estado participaram lutadores de 6 a 47 anos, de Campo Grande, Nova Alvorada do Sul, Dourados, Bonito, Ponta Porã, Ivinhema, jardim, Corumbá e Ladário.

Fecharam o pódio as seleções Fábrica de Mostro (vice) e Top Brother (3º lugar). Além do Mundial, o fim de semana também foi de disputa pelo Grand Slam, que rendeu várias medalhas para o estado.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também