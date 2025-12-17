Shopping transforma praça de alimentação em 'arquibancada' para finais das copas

Flamenguistas, vascaínos e corinthianos que quiserem uma opção diferente para acompanhar os jogos desta quarta-feira, dia 17, poderão estar na Praça da Alimentação do Shopping Bosque dos Ipês, que irá transformar o espaço em uma verdadeira arquibancada.

Flamengo estará enfrentando o Paris Saint-Germain pela Copa Intercontinental, a partir das 13h (horário de Mato Grosso do Sul), no Estádio Ahmad bin Ali, no distrito de Al Rayyan, a 20 km de Doha. Enquanto o Vasco da Gama disputará a primeira partida da final da Copa do Brasil contra o Corinthians, às 20h30, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Conforme a organização do shopping, a expectativa é criar um clima de torcida, mas misturada com a confraternização e diversão com familiares. Haverá petiscos variados, pratos rápidos e chopp.

A proposta é simples: unir esporte, lazer e gastronomia em um só lugar.

