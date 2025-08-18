Menu
Sinner passa mal, abandona jogo e Alcaraz é campeão do Cincinnati Open

Italiano abandonou a final do Masters 1000 ainda no primeiro set, quando perdia por 5/0 para o espanhol

18 agosto 2025 - 18h42Carla Andréa

O espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, conquistou nesta segunda-feira (18) o título do Masters 1000 de Cincinnati.

O italiano Jannik Sinner, atual campeão do torneio, abandonou a partida ainda no primeiro set, quando perdia por 5/0, alegando não estar se sentindo bem.

Sinner, que buscava o bicampeonato, apresentou dificuldades desde os primeiros games, interrompendo também a sequência de 26 vitórias consecutivas de Alcaraz em quadras duras.

Durante o discurso de premiação, o italiano revelou que não estava se sentindo bem desde a noite anterior. 

Na semifinal, Alcaraz havia superado o alemão Alexander Zverev em sets diretos, com parciais de 6/4 e 6/3. A final marcou o sexto encontro entre os dois primeiros colocados do ranking da ATP em decisões de torneios.

Com o título em Cincinnati, ambos os tenistas agora se preparam para o US Open, último Grand Slam da temporada, que terá início em 24 de agosto.

