Vasco anuncia Felipe "Maestro" como técnico interino

Na reta final da temporada, e ocupando a 11º posição na tabela do Brasileirão, o Vasco anunciou que o ídolo do clube, Felipe “Maestro”, assumirá o comando da equipe até o fim do campeonato, no lugar de Rafael Paiva.

Até então, Felipe era o diretor técnico do clube e assumirá o cargo de treinador de forma interina.

Seu último trabalho foi pelo Volta Redonda, que terminou após oito jogos, com apenas duas vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Felipe chegou ao Vasco ainda criança, em 1983. Aos 18 anos foi integrado ao time profissional, até que em 2001 deixou o clube, na qual retornou apenas em 2010, aos 32 anos. Ele se aposentou em 2014, aos 36 anos.

