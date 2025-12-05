Vistoria garante liberação do Douradão para partidas do Estadual de MS em 2026

O estádio Fredis Saldivar, mais conhecidos como Douradão, em Dourados, recebeu a liberação para sediar as partidas do Campeonato Estadual de 2026, após uma vistoria final do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária, que garantiu o alvará de funcionamento.

Entre as adequações que precisavam ser feitas, uma delas era a recarga de extintores, a substituição de lâmpadas de emergência e outros ajustes pontuais que foram pedidos durante a inspeção técnica.

“O prefeito entende que não faria sentido o time da nossa cidade mandar seus jogos em outros municípios, sendo que Dourados possui um estádio desse porte”, disse Giselly Amaral, diretora da Fundação de Esportes de Dourados.

O conjunto de intervenções feitos pela Prefeitura de Dourados garantiu a segurança necessária para a liberação do estádio, o maior do interior de Mato Grosso do Sul. O Dourados AC realizou, como contrapartida, a instalação de barras e corrimãos de acessibilidade e segurança do estádio, contribuindo para a concessão do alvará.

A temporada 2026 do Estadual reunirá dez equipes: Operário, Ivinhema, Pantanal SAF, Águia Negra, Dourados AC, Costa Rica, Naviraiense e Corumbaense, além dos promovidos Bataguassu e Aquidauana, campeão e vice da Série B do ano anterior. Segundo o calendário apresentado pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), a Série A do Estadual 2026 começa nos dias 17 e 18 de janeiro e será encerrada no último fim de semana de março, respeitando o período definido pela CBF para os campeonatos regionais.

O formato da competição será mantido, sendo turno único com nove partidas para cada clube, classificando os seis melhores. Os líderes da primeira fase avançam diretamente para as semifinais, enquanto os demais classificados disputam as quartas. Os dois últimos colocados serão rebaixados para a Série B. Além do título estadual, estarão em disputa duas vagas para o Campeonato Brasileiro Série D de 2027, duas vagas para a Copa do Brasil e uma para a Copa Centro-Oeste, etapa classificatória da Copa Verde.

