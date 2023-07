Falaê CG: Atire a primeira pedra quem nunca fofocou, mas fofoca é pecado?

Quem nunca fofocou, não é mesmo?! Apesar de comum entre amigos, famílias e parentes, não é considerado algo legal.

Aliás, o brasileiro gosta tanto de ouvir e falar da vida dos outros que chegou a ser alvo de um estudo do Instituto Real Time Big Data, no ano passado, quando revelou que 75% dos brasileiros gostam de ouvir fofoca e 74% conhecem algum “linguarudo”.

Entre os assuntos que geram mais fofocas estão política (29%), polêmicas (13%), vida alheia (11%), traições (7%), novelas (6%), artistas (5%) e fake news ou postagens indevidas (3%).

O JD1TV desta sexta-feira (30), foi conferir o que a galera acha sobre a fofoca. Afinal, fofoca é ou não é pecado para você? Assista:

