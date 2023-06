Falaê CG: No frio, você "fura" o rolê para ficar em casa quentinho?

Estar reúnido com a família ou amigos é sempre bom. Mas no frio, muita gente muda de ideia quanto a sair de casa! O JD1TV desta sexta-feira (23) foi até o centro de Campo Grande para conferir se o Campo-grandense é animado nos dias mais gelados, ou prefere ficar em casa debaixo das cobertas.

"Compromisso é compromisso, até mesmo no frio", responderam alguns. Enquanto outros, "não saio nem no calor, imagina no frio". Assista:

