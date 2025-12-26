Menu
Fim de Semana

Para encerrar o ano, Grupo Casa apresenta 'Mostra Casinha' neste domingo

Espetáculo reúne cenas autorais criadas por crianças no Teatro Aracy Balabanian, com entrada gratuita

26 dezembro 2025 - 17h55Da Redação, com assessoria
Atrizes do Grupo CasinhaAtrizes do Grupo Casinha   (Marithê do Céu)

Grupo Casa Coletivo de Artistas realiza, neste domingo (28), às 16h, a Mostra Grupo Casinha, com apresentações gratuitas de teatro, música e dança no Teatro Aracy Balabanian, em Campo Grande. O evento reúne cenas criadas e interpretadas por crianças que participaram das atividades pedagógicas desenvolvidas ao longo do ano.

A Mostra marca o encerramento do trabalho formativo do Grupo Casa com o público infantil. As cenas apresentadas são autorais e surgem a partir de processos de escuta, experimentação e criação artística, seguindo a metodologia Escuta da Criação, desenvolvida pela diretora do grupo, Ligia Tristão Prieto.

De acordo com o coordenador pedagógico e professor Leonardo de Medeiros, as crianças participaram de todas as etapas do processo criativo, da dramaturgia à construção de personagens, figurinos e cenários, até os ensaios e a apresentação final. Segundo ele, o foco do trabalho é valorizar o protagonismo infantil e o teatro como espaço de expressão e aprendizado coletivo.

A Mostra Grupo Casinha reforça o compromisso do Grupo Casa com a formação artística, a democratização do acesso à cultura e o fortalecimento do teatro produzido em Campo Grande. A proposta é convidar o público a acompanhar o olhar criativo das crianças e a força do trabalho coletivo no palco. Para os organizadores, trata-se de um encontro que celebra a arte como espaço de escuta, sensibilidade e imaginação.

Serviço

Evento: Mostra Grupo Casinha
Data: Domingo (28)
Horário: 16h
Local: Teatro Aracy Balabanian – Centro Cultural José Octávio Guizzo, Rua 26 de Agosto, 453, Centro
Entrada: Gratuita
Ingressos: sympla.com.br/evento/mostra-grupo-casinha/3259335

