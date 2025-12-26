Última agenda cultural do ano tem show com Di Ferrero, São Silvestre e Encerramento do Jubileu

O último fim de semana do ano chega com uma agenda cultural intensa em Mato Grosso do Sul, reunindo atrações que vão da música e do teatro às celebrações religiosas e eventos esportivos. Em Campo Grande, a programação ocupa praças, bares, teatros e clubes, com opções gratuitas e pagas para todas as idades, além das atividades natalinas que seguem movimentando o Centro.

No interior, cidades como Dourados, Corumbá e Eldorado também oferecem eventos que combinam cultura, lazer e tradição, reforçando o clima de despedida de 2025 e preparação para a virada do ano.

Sexta (26)

Natal dos Sonhos com show de Di Ferrero – O Natal dos Sonhos segue com programação especial no Centro, reunindo Parada Natalina, apresentações culturais e a Vila do Natal. Nesta sexta-feira, o destaque é o show do cantor Di Ferrero, em apresentação gratuita para o público.

Horário: 17h (abertura da praça); 20h30 (show)

Local: Praça Ary Coelho

Entrada: Gratuita

Espetáculo “Grandes Miudezas do Pantanal” – O Grupo Casa apresenta o espetáculo infantil que acompanha Tito, Teca e Tintim em uma aventura pelo Pantanal, combinando teatro, música e poesia em uma narrativa lúdica e educativa.

Horário: 16h

Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhanduí, 200

Entrada: Gratuita

A Arca de Noel – Festival Solidário – Festival beneficente reúne as bandas A Arca, Foogha, Arredia e Herezia em uma noite de música e solidariedade. Toda a renda será destinada à Casa Lar Ação Humanitária. Doação de 1kg de alimento não perecível garante meia-entrada.

Horário: 20h

Local: Sunset Growler Station – Av. Afonso Pena, 5668

Entrada: a partir de R$ 20

Marquinhos Espinosa no Vexame – O Vexame Bar encerra o ano com sua última noite de casa aberta, comandada pelo DJ Marquinhos Espinosa, em um set que mistura clássicos e hits atuais.

Horário: 21h

Local: Vexame Bar – Av. Calógeras, 3100

Entrada: a partir de R$ 30

Last Friday Daza – A última sexta-feira do ano no DazaClub promete pista cheia com pop e funk até o amanhecer.

Horário: 23h59

Local: DazaClub

Entrada: a partir de R$ 15

Eldorado – Show de Maria Cecília e Rodolfo – A dupla sertaneja sul-mato-grossense anima a população de Eldorado em show gratuito.

Horário: 22h

Local: ao lado do Paço Municipal

Entrada: Gratuita

Dourados – Natal Encantado – Programação natalina com roda gigante e food trucks.

Horário: a partir das 19h

Local: Praça Antônio João

Entrada: Gratuita

Corumbá – Jardim de Natal – Espaço decorado com atrações culturais, contação de histórias, artesanato e praça de alimentação.

Horário: 18h às 22h

Local: Jardim da Independência

Entrada: Gratuita

Sábado (27)

Natal dos Sonhos – A programação natalina segue com Parada Natalina, apresentações culturais e a Vila do Natal, transformando o Centro em um grande espaço de convivência.

Horário: 17h

Local: Praça Ary Coelho

Entrada: Gratuita

Espetáculo “Grandes Miudezas do Pantanal” – Nova apresentação do espetáculo infantil do Grupo Casa, com teatro, música e poesia inspirados no Pantanal.

Horário: 16h

Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhanduí, 200

Entrada: Gratuita

Roda de Samba “Pureza da Flor” – O projeto da cantora e sambista Luci ocupa o quintal do Capivas com samba e pagode em clima descontraído.

Horário: 17h

Local: Capivaras Cervejaria

Entrada: gratuita até 19h; após, R$ 10

Unidos Por um Bom Pagode – Em comemoração aos dois anos do projeto, a noite reúne sucessos do pagode dos anos 2000.

Horário: 17h

Local: Lupland Biergarten – R. Antônio Maria Coelho, 3285

Entrada: R$ 60

Confra da Firma – O Irlandês Pub reúne parceiros da casa em uma confraternização com DJs e bandas.

Horário: 17h

Local: O Irlandês Pub – R. Oceano Atlântico, 115

Entrada: a partir de R$ 30

LabHits – Melhores do Ano – Show ao vivo com as músicas eleitas pelo público como os maiores hits do ano.

Horário: 20h

Local: Blues Bar – R. 15 de Novembro, 1186

Entrada: a partir de R$ 30

Ai Calica – Festa com funk no volume máximo e pista para dançar até a madrugada.

Horário: 23h

Local: Non Stop Club

Entrada: a partir de R$ 22,40

Crush – Última do Ano – A última edição da festa em 2025 reúne hits do ano e clima afetivo.

Horário: 23h59

Local: DazaClub

Entrada: a partir de R$ 15

Dourados – Natal Encantado

Horário: a partir das 19h

Local: Praça Antônio João

Entrada: Gratuita

Corumbá – Jardim de Natal – Programação com contação de histórias e feira de artesanato.

Horário: 18h às 22h

Local: Jardim da Independência

Entrada: Gratuita

Domingo

Natal dos Sonhos – O Natal dos Sonhos segue movimentando o centro da cidade com uma programação que inclui Parada Natalina, apresentações culturais e a Vila do Natal, transformando a Praça Ary Coelho em um espaço de convivência para toda a família.

Horário: 17h

Local: Praça Ary Coelho

Entrada: Gratuita

Pagode na Pele – O duo Pagode na Pele anima a tarde de domingo ocupando a esquina da 14 de Julho com a Maracaju, em mais uma edição do tradicional pagode do Má.Donna Bar, com repertório leve e clima descontraído.

Horário: 16h

Local: Má.Donna Bar – R. 14 de Julho, 2459

Entrada: Gratuita

Último Baile do Ano – O Círculo Militar promove o último bailão de domingo de 2025, com música regional e clima de confraternização.

Horário: 16h

Local: Clube Círculo Militar – Av. Afonso Pena, 107

Entrada: a partir de R$ 30

6ª Corrida São Silvestre de Campo Grande – A tradicional prova reúne atletas amadores e experientes, com percursos de 5 km e 15 km, premiação geral e por faixa etária, mantendo a inspiração na clássica corrida paulista.

Horário: largada às 7h15

Local: altos da Avenida Afonso Pena

Entrada: mediante inscrição

Missa solene de encerramento do Jubileu da Esperança – A Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio de Pádua celebra a missa que marca o encerramento do tempo jubilar, reunindo cerca de 7 mil fiéis. A celebração será presidida pelo arcebispo Dom Dimas.

Horário: 16h

Local: Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio de Pádua

Entrada: Gratuita

Dourados – Natal Encantado e Feira Criativa – Além da programação natalina, a Feira Criativa ocupa a Avenida Marcelino Pires com artesanato, gastronomia e produtos sustentáveis.

Horário: a partir das 19h

Local: Praça Antônio João e Av. Marcelino Pires

Entrada: Gratuita

Corumbá – Jardim de Natal – Encerrando o fim de semana, o Jardim de Natal mantém atrações culturais, contação de histórias, feira de artesanato e praça de alimentação.

Horário: 18h às 22h

Local: Jardim da Independência

Entrada: Gratuita

