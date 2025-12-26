Última agenda cultural do ano tem show com Di Ferrero, São Silvestre e Encerramento do Jubileu

O último fim de semana do ano chega com uma agenda cultural intensa em Mato Grosso do Sul, reunindo atrações que vão da música e do teatro às celebrações religiosas e eventos esportivos. Em Campo Grande, a programação ocupa praças, bares, teatros e clubes, com opções gratuitas e pagas para todas as idades, além das atividades natalinas que seguem movimentando o Centro.
No interior, cidades como Dourados, Corumbá e Eldorado também oferecem eventos que combinam cultura, lazer e tradição, reforçando o clima de despedida de 2025 e preparação para a virada do ano.
Sexta (26)
Natal dos Sonhos com show de Di Ferrero – O Natal dos Sonhos segue com programação especial no Centro, reunindo Parada Natalina, apresentações culturais e a Vila do Natal. Nesta sexta-feira, o destaque é o show do cantor Di Ferrero, em apresentação gratuita para o público.
Horário: 17h (abertura da praça); 20h30 (show)
Local: Praça Ary Coelho
Entrada: Gratuita
Espetáculo “Grandes Miudezas do Pantanal” – O Grupo Casa apresenta o espetáculo infantil que acompanha Tito, Teca e Tintim em uma aventura pelo Pantanal, combinando teatro, música e poesia em uma narrativa lúdica e educativa.
Horário: 16h
Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhanduí, 200
Entrada: Gratuita
A Arca de Noel – Festival Solidário – Festival beneficente reúne as bandas A Arca, Foogha, Arredia e Herezia em uma noite de música e solidariedade. Toda a renda será destinada à Casa Lar Ação Humanitária. Doação de 1kg de alimento não perecível garante meia-entrada.
Horário: 20h
Local: Sunset Growler Station – Av. Afonso Pena, 5668
Entrada: a partir de R$ 20
Marquinhos Espinosa no Vexame – O Vexame Bar encerra o ano com sua última noite de casa aberta, comandada pelo DJ Marquinhos Espinosa, em um set que mistura clássicos e hits atuais.
Horário: 21h
Local: Vexame Bar – Av. Calógeras, 3100
Entrada: a partir de R$ 30
Last Friday Daza – A última sexta-feira do ano no DazaClub promete pista cheia com pop e funk até o amanhecer.
Horário: 23h59
Local: DazaClub
Entrada: a partir de R$ 15
Eldorado – Show de Maria Cecília e Rodolfo – A dupla sertaneja sul-mato-grossense anima a população de Eldorado em show gratuito.
Horário: 22h
Local: ao lado do Paço Municipal
Entrada: Gratuita
Dourados – Natal Encantado – Programação natalina com roda gigante e food trucks.
Horário: a partir das 19h
Local: Praça Antônio João
Entrada: Gratuita
Corumbá – Jardim de Natal – Espaço decorado com atrações culturais, contação de histórias, artesanato e praça de alimentação.
Horário: 18h às 22h
Local: Jardim da Independência
Entrada: Gratuita
Sábado (27)
Natal dos Sonhos – A programação natalina segue com Parada Natalina, apresentações culturais e a Vila do Natal, transformando o Centro em um grande espaço de convivência.
Horário: 17h
Local: Praça Ary Coelho
Entrada: Gratuita
Espetáculo “Grandes Miudezas do Pantanal” – Nova apresentação do espetáculo infantil do Grupo Casa, com teatro, música e poesia inspirados no Pantanal.
Horário: 16h
Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhanduí, 200
Entrada: Gratuita
Roda de Samba “Pureza da Flor” – O projeto da cantora e sambista Luci ocupa o quintal do Capivas com samba e pagode em clima descontraído.
Horário: 17h
Local: Capivaras Cervejaria
Entrada: gratuita até 19h; após, R$ 10
Unidos Por um Bom Pagode – Em comemoração aos dois anos do projeto, a noite reúne sucessos do pagode dos anos 2000.
Horário: 17h
Local: Lupland Biergarten – R. Antônio Maria Coelho, 3285
Entrada: R$ 60
Confra da Firma – O Irlandês Pub reúne parceiros da casa em uma confraternização com DJs e bandas.
Horário: 17h
Local: O Irlandês Pub – R. Oceano Atlântico, 115
Entrada: a partir de R$ 30
LabHits – Melhores do Ano – Show ao vivo com as músicas eleitas pelo público como os maiores hits do ano.
Horário: 20h
Local: Blues Bar – R. 15 de Novembro, 1186
Entrada: a partir de R$ 30
Ai Calica – Festa com funk no volume máximo e pista para dançar até a madrugada.
Horário: 23h
Local: Non Stop Club
Entrada: a partir de R$ 22,40
Crush – Última do Ano – A última edição da festa em 2025 reúne hits do ano e clima afetivo.
Horário: 23h59
Local: DazaClub
Entrada: a partir de R$ 15
Dourados – Natal Encantado
Horário: a partir das 19h
Local: Praça Antônio João
Entrada: Gratuita
Corumbá – Jardim de Natal – Programação com contação de histórias e feira de artesanato.
Horário: 18h às 22h
Local: Jardim da Independência
Entrada: Gratuita
Domingo
Natal dos Sonhos – O Natal dos Sonhos segue movimentando o centro da cidade com uma programação que inclui Parada Natalina, apresentações culturais e a Vila do Natal, transformando a Praça Ary Coelho em um espaço de convivência para toda a família.
Horário: 17h
Local: Praça Ary Coelho
Entrada: Gratuita
Pagode na Pele – O duo Pagode na Pele anima a tarde de domingo ocupando a esquina da 14 de Julho com a Maracaju, em mais uma edição do tradicional pagode do Má.Donna Bar, com repertório leve e clima descontraído.
Horário: 16h
Local: Má.Donna Bar – R. 14 de Julho, 2459
Entrada: Gratuita
Último Baile do Ano – O Círculo Militar promove o último bailão de domingo de 2025, com música regional e clima de confraternização.
Horário: 16h
Local: Clube Círculo Militar – Av. Afonso Pena, 107
Entrada: a partir de R$ 30
6ª Corrida São Silvestre de Campo Grande – A tradicional prova reúne atletas amadores e experientes, com percursos de 5 km e 15 km, premiação geral e por faixa etária, mantendo a inspiração na clássica corrida paulista.
Horário: largada às 7h15
Local: altos da Avenida Afonso Pena
Entrada: mediante inscrição
Missa solene de encerramento do Jubileu da Esperança – A Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio de Pádua celebra a missa que marca o encerramento do tempo jubilar, reunindo cerca de 7 mil fiéis. A celebração será presidida pelo arcebispo Dom Dimas.
Horário: 16h
Local: Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio de Pádua
Entrada: Gratuita
Dourados – Natal Encantado e Feira Criativa – Além da programação natalina, a Feira Criativa ocupa a Avenida Marcelino Pires com artesanato, gastronomia e produtos sustentáveis.
Horário: a partir das 19h
Local: Praça Antônio João e Av. Marcelino Pires
Entrada: Gratuita
Corumbá – Jardim de Natal – Encerrando o fim de semana, o Jardim de Natal mantém atrações culturais, contação de histórias, feira de artesanato e praça de alimentação.
Horário: 18h às 22h
Local: Jardim da Independência
Entrada: Gratuita