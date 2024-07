Aeroporto Internacional de Porto Alegre retomará atividades dia 15 de julho

Após dois meses sem receber voos, o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, vai retomar as operações de embarque e desembarque de passageiros no dia 15 de julho.

Atualmente, o serviço é efetuado no Terminal ParkShopping Canoas, na Região Metropolitana do Rio Grande do Sul.

A informação foi anunciada pela Fraport, empresa responsável pela gestão do aeroporto da capital gaúcha, nesta segunda-feira (08). Os voos seguirão sendo realizados na Base Aérea de Canoas, até que a pista de pousos e decolagens seja liberada.

O Terminal funcionará das 6h às 21h. O passageiro deverá se apresentar no aeroporto 3h antes do voo. O processo de embarque se encerrará 1h30 antes da saída do avião. Após este período, não será possível ingressar na sala de embarque.

Os passageiros que desembarcarão na Base Aérea serão transportados até o Aeroporto de Porto Alegre, onde irão descer na Estação de ônibus para retirar suas bagagens. Não será possível se deslocar diretamente até a Base Aérea e sair de lá sem acompanhamento das equipes da Fraport.

