Afastados por denÃºncias de estupro, pastor e secretÃ¡rio seguirÃ£o recebendo da prefeitura

Alvo de boletim de ocorrência por estupro e assédio sexual, o ex-vereador Paulo César Lands Filho, secretário-executivo da Juventude da prefeitura de Campo Grande (Sejuv), foi afastado das funções por 60 dias.

A vítima, um jovem de 22 anos que trabalhava como servidor de processo seletivo na Secretaria da Juventude, relatou que estava vulnerável após ingerir bebida alcoólica quando foi assediado e abusado por seu chefe (Paulo Lands).

Enquanto o processo interno que vai apurar o caso estiver em andamento (Processo n. 024813/2026-32), o servidor afastado continuará recebendo seu salário normalmente. A medida está prevista no Artigo 247 da Lei Complementar nº 190/2011, que é o Estatuto dos Servidores.

Segundo dados do Portal da Transparência, Paulo Lands está nomeado desde janeiro de 2025 e recebe remuneração básica bruta de R$ 15.493,67 pelo cargo em comissão de Secretário Executivo (AGP-2).

No mesmo contexto de denúncias envolvendo crimes sexuais, a prefeita também determinou o afastamento do pastor Douglas Alves Mandu. Ele é alvo de pelo menos dois boletins de ocorrência por crimes de natureza sexual, sendo um deles por estupro de uma adolescente de 15 anos, caso revelado recentemente.

Ele responderá ao processo interno (Processo IPS n. 024885/2026-80) sem prejuízo da remuneração. Conforme dados oficiais, sua remuneração básica bruta é de R$ 4.403,97. Mandu atuava como coordenador do Centro de Múltiplas Referências e Convivência do Idoso “Edmundo Scheuneman” – CCI Piratininga, e foi afastado das funções pelo prazo de 60 dias.

