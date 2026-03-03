Menu
Menu Busca terÃ§a, 03 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov DÃ¡ para chegar lÃ¡ - Fev25
Geral

Afastados por denÃºncias de estupro, pastor e secretÃ¡rio seguirÃ£o recebendo da prefeitura

A medida estÃ¡ prevista no Estatuto dos Servidores, e os afastamentos devem durar 60 dias, podendo ser prorrogados se necessÃ¡rio

03 marÃ§o 2026 - 15h11VinÃ­cius Santos     atualizado em 03/03/2026 Ã s 15h11
Paulo Lands e Douglas Alves Mandu atuam em áreas ligadas a Prefeitura de Campo GrandePaulo Lands e Douglas Alves Mandu atuam em Ã¡reas ligadas a Prefeitura de Campo Grande   (Redes Sociais)

Alvo de boletim de ocorrência por estupro e assédio sexual, o ex-vereador Paulo César Lands Filho, secretário-executivo da Juventude da prefeitura de Campo Grande (Sejuv), foi afastado das funções por 60 dias. 

A vítima, um jovem de 22 anos que trabalhava como servidor de processo seletivo na Secretaria da Juventude, relatou que estava vulnerável após ingerir bebida alcoólica quando foi assediado e abusado por seu chefe (Paulo Lands). 

Enquanto o processo interno que vai apurar o caso estiver em andamento (Processo n. 024813/2026-32), o servidor afastado continuará recebendo seu salário normalmente. A medida está prevista no Artigo 247 da Lei Complementar nº 190/2011, que é o Estatuto dos Servidores.

Segundo dados do Portal da Transparência, Paulo Lands está nomeado desde janeiro de 2025 e recebe remuneração básica bruta de R$ 15.493,67 pelo cargo em comissão de Secretário Executivo (AGP-2).

No mesmo contexto de denúncias envolvendo crimes sexuais, a prefeita também determinou o afastamento do pastor Douglas Alves Mandu. Ele é alvo de pelo menos dois boletins de ocorrência por crimes de natureza sexual, sendo um deles por estupro de uma adolescente de 15 anos, caso revelado recentemente.

Ele responderá ao processo interno (Processo IPS n. 024885/2026-80) sem prejuízo da remuneração. Conforme dados oficiais, sua remuneração básica bruta é de R$ 4.403,97. Mandu atuava como coordenador do Centro de Múltiplas Referências e Convivência do Idoso “Edmundo Scheuneman” – CCI Piratininga, e foi afastado das funções pelo prazo de 60 dias.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

 

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Irmãs se reencontram após 32 anos em quadro do Luciano Huck em cidade de MS
Comportamento
IrmÃ£s se reencontram apÃ³s 32 anos em quadro do Luciano Huck em cidade de MS
Na modalidade de veículos para circulação, estão disponíveis 162 motocicletas e 19 automóveis
Geral
Detran-MS abre leilÃ£o com 181 veÃ­culos para circulaÃ§Ã£o e 66 lotes de sucatas
Menina sofria violência sexual -
Interior
Condenado por estuprar enteada tem pena diminuÃ­da em MS
Paulo Lands é secretário executivo da Secretaria da Juventude
PolÃ­cia
VÃ­tima que acusou secretÃ¡rio da Sejuv de estupro recebe mensagens de intimidaÃ§Ã£o
Suspeito com a arma na mão
JustiÃ§a
JustiÃ§a nega liberdade a homem que matou Edson a tiros em conveniÃªncia de Campo Grande
Óculos -
SaÃºde
Juiz proÃ­be tÃ©cnico em optometria de atuar sem mÃ©dico e multa pode chegar a R$ 100 mil
Douglas Alves Mandu - Foto: Reprodução / Redes Sociais
PolÃ­cia
Nomeado na prefeitura de Campo Grande, pastor Ã© afastado apÃ³s denÃºncia de estupro
Cadeia pública - Foto: Ilustrativa / Reprodução
PolÃ­cia
Policiais presos em cadeia na Capital enfrentam riscos em contato com detentos comuns
Deusa da Justiça, monumento no fórum de Campo Grande -
JustiÃ§a
Homem que matou o padrasto a facadas em Campo Grande enfrenta jÃºri popular
Vacinação
SaÃºde
Vacina contra herpes-zÃ³ster avanÃ§a no Congresso e pode entrar no SUS

Mais Lidas

Lua de sangue
Geral
Lua de Sangue: Eclipse deixarÃ¡ a lua vermelha nesta terÃ§a-feira
Douglas Alves Mandu - Foto: Reprodução / Redes Sociais
JustiÃ§a
JustiÃ§a nega medida protetiva a menina que denunciou estupro de pastor em Campo Grande
Homem não pagava pensão há dois anos
PolÃ­cia
Homem fica dois anos sem pagar pensÃ£o e acaba preso em Campo Grande
Conceito de fé - Foto: Ilustrativa / Jcomp / Freepik
PolÃ­cia
Pastor com cargo na prefeitura de Campo Grande Ã© alvo de B.O por estupro de adolescente