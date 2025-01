AGEMS renova autorizações de 148 operadores de transporte de passageiros

A Agência Estadual de Regulação (AGEMS) publicou na sexta-feira (17) 148 autorizações para operadores de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, renovando as autorizações provisórias e garantindo a continuidade na prestação dos serviços para usuários de todo o Estado.

Com isso, as autorizações, que venceriam em 18 de janeiro, seguem ativas até 18 de novembro de 2026, ou até a conclusão do edital de Chamamento Público, seguindo o prazo de transição determinado pela Lei nº 5.976, de 17 de novembro de 2022, que é a base de remodelação do transporte intermunicipal realizada pelo Estado.

Foram aprovados os operadores que solicitaram a renovação até 20 de dezembro e atenderam a todos os requisitos estabelecidos na Portaria n° 283/2024.

O diretor-presidente da AGEMS, Carlos Alberto de Assis, destacou a importância desse processo de remodelação para Mato Grosso do Sul. “Estamos trabalhando por um transporte melhor no futuro, e também cuidando de garantir a continuidade do atendimento ao passageiro no presente, com maior segurança, qualidade e transparência durante o período de transição”, explicou.

A diretora de Transportes, Caroline Tomanquevez, reforçou que esse é um serviço essencial e que o órgão estadual vem atuando “para garantir que as operações ocorram de forma eficiente e segura durante o processo de remodelação”.

“É importante ressaltar que, conforme a Lei 5.976/2022, novas autorizações dependem da viabilidade técnico-operacional e econômico-financeira, definidas por estudos com critérios objetivos. Estamos trabalhando nesses estudos, por isso, nesse período de transição, autorizações para novos operadores não podem ser emitidas”, comentou.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também