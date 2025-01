'Ainda Estou Aqui' e Fernanda Torres são indicados ao Oscar

O perfil do Oscar divulgou nesta quinta-feira (23), os nomes dos indicados ao prêmio em 2025. A premiação que reconhece as obras como ‘Melhor Filme’, 'Melhor Atriz/Ator’, terá brasileiros em três categorias neste ano. ‘Ainda Estou Aqui’, concorre oficialmente como Melhor Filme, e Melhor Filme Internacional.

Além do brasileiro, Ainda Estou Aqui, concorrem na mesma categoria de filme internacional, The Girl With the Needle da Dinamarca, Emília Pérez da França, The Seed Of The Scared Fig da Alemanha e Flow da Letônia.

Na categoria 'Melhor Filme', Ainda Estou Aqui foi nomeado junto com Anora, O brutalista, Um Completo Desconhecido, Duna: Parte II, Conclave, A Substância, Emilia Pérez, Wicked e Nickel Boys. Essa é a primeira vez que uma obrabrasileira entra nesta categoria.

Além do longa dirigido por Walter Salles, Fernanda Torres (vencedora do Globo de Ouro como melhor atriz de drama em 2025) também foi indicada como "Melhor Atriz Principal" no Oscar. Suas concorrentes serão Karla Sofía de Emília Pérez, Mikey Madison de Anora, Demi Moore em A Substância e Cynthia Erivo em Wicked.



A vitória histórica no Globo de Ouro impulsionou significativamente as chances da brasileira na corrida pelo Oscar. A entrega dos prêmios acontece no dia 2 de março, no Dolby Theatre, em Hollywood.



Bafta

Com um Globo de Ouro já conquistado por Fernanda Torres, ‘Ainda Estou Aqui foi indicado ao Bafta 2025, o principal prêmio de cinema do Reino Unido na categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa.



A cerimônia do Bafta está marcada para o dia 16 de fevereiro, no Royal Festival Hall, em Londres, e será apresentada pelo ator David Tennant, conhecido por seu papel na série Doctor Who.



Apesar do reconhecimento internacional do filme, a atriz Fernanda Torres ficou de fora da categoria de Melhor Atriz.

Veja a lista completa de indicados ao Oscar



Melhor Filme

"Anora"

"O Brutalista"

"Um Completo Desconhecido"

"Conclave"

"Duna: Parte II"

"Emilia Pérez"

"Ainda Estou Aqui"

"Nickel Boys"

"A Substância"

"Wicked"

Melhor Direção

Sean Baker, “Anora”

Brady Corbet, “O Brutalista”

James Mangold, “Um Completo Desconhecido”

Jacques Audiard, “Emilia Pérez”

Coralie Fargeat, “A Substância”

Melhor Atriz

Fernanda Torres - "Ainda Estou Aqui"

Cynthia Erivo - “Wicked”

Karla Sofía Gascón - “Emilia Pérez”

Mikey Madison - “Anora”

Demi Moore - “A Subtância”

Melhor Ator

Adrien Brody - “O Brutalista”

Timothée Chalamet - "Um Completo Desconhecido”

Colman Domingo - “Sing Sing”

Ralph Fiennes - “Conclave”

Sebastian Stan - “O Aprendiz”

Melhor Atriz Coadjuvante

Monica Barbaro - "Um Completo Desconhecido"

Ariana Grande - "Wicked"

Felicity Jones - "O Brutalista"

Isabella Rossellini - "Conclave"

Zoe Saldaña - "Emilia Pérez"

Melhor Ator Coadjuvante

Yura Borisov - "Anora"

Kieran Culkin - "A Real Pain"

Edward Norton - "Um Completo Desconhecido"

Guy Pearce - "O Brutalista"

Jeremy Strong - "O Aprendiz"

Melhor Roteiro Original

"Anora"

"O Brutalista"

"A Real Pain"

"A Substância"

"September 5"

Melhor Roteiro Adaptado

"Um Completo Desconhecido"

"Conclave"

"Emilia Pérez"

"Sing Sing"

"Nickel Boys"

Melhor Animação

“Flow”

“Inside Out 2”

“Memoir of a Snail”

“Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl”

“The Wild Robot”

Melhor Filme Internacional

"Ainda Estou Aqui"

"The Girl with the Needle"

"Emilia Pérez"

"The Seed of the Sacred Fig"

"Flow"

Melhor Documentário

“Black Box Diaries”

“No Other Land”

“Porcelain War”

“Soundtrack to a Coup d’Etat”

“Sugarcane”

Melhor Documentário Curta-Metragem

“Death by Numbers”

“I Am Ready, Warden”

“Incident”

“Instruments of a Beating Heart”

“The Only Girl in the Orchestra”

Melhor Curta-Metragem

“A Lien”

“Anuja”

“I’m Not a Robot”

“The Last Ranger”

“The Man Who Could Not Remain Silent”

Melhor Curta-Metragem de Animação

“Beautiful Men”

“In the Shadow of Cypress”

“Magic Candies”

“Wander to Wonder”

“Yuck!”

Melhor Trilha Sonora

"O Brutalista"

"Conclave"

"Emilia Pérez"

"Wicked"

Um Robô Selvagem

Melhor Canção Original

"El Mal" ("Emilia Pérez")

“The Journey” (“The Six Triple Eight”)

“Like a Bird” (“Sing Sing")

“Mi Camino” (“Emilia Pérez”)

“Never Too Late” (“Elton John: Never Too Late”)

Melhor Som

"Um Completo Desconhecido"

"Duna: Parte II"

"Emilia Pérez"

"Wicked"

"The Wild Robot"

Melhor Design de Produção

"O Brutalista"

"Conclave"

"Duna: Parte II"

"Nosferatu"

"Wicked"

Melhor Fotografia

“O Brutalista”

“Duna: Parte II”

“Emilia Pérez”

“Maria”

“Nosferatu”

Melhor Maquiagem e Penteados

"Um Homem Diferente"

"Emilia Pérez"

"Nosferatu"

"A Substância"

"Wicked"

Melhor Figurino

“Um Completo Desconhecido”

“Conclave”

“Gladiador II”

“Nosferatu”

“Wicked”

Melhor Edição

"Anora"

"O Brutalista"

"Conclave"

"Emilia Pérez"

"Wicked"

Melhores Efeitos Visuais

"Alien: Romulus"

"Better Man"

"Duna: Parte II"

"Kingdom of the Planet of the Apes"

"Wicked"

