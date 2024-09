Alexandre Ávalo deixa Procuradoria-Geral para focar na advocacia em nível nacional

Com projeto escritório e carreira consolidado, o Procurador-Geral do Município de Campo Grande, Alexandre Ávalo pediu exoneração do cargo e o documento oficial foi publicado nesta quarta-feira (25), em Diário Oficial.

Ao JD1, o advogado afirmou que irá focar mais em sua carreira na advocacia, inclusive já tem projetos fora do estado de Mato Grosso do Sul. “O cargo nos da muito segurança e estabilidade, mas também te limita um pouco. Tenho pensado nisso há algum tempo, quero me dedicar a iniciativa privada, à advocacia 100%”, falou.

Alexandre Ávalo frisou que a decisão não envolve política e que não houve rompimento com a prefeita Adriane Lopes, a quem vai “apoiar totalmente”. Seus novos caminhos envolvem projetos na advocacia em nível nacional.

Ele estava no cargo desde janeiro de 2017 e deixou uma carta aberta em seu Instagram “Foi com esse senso de dever que dediquei quase 8 anos à Procuradoria-Geral, instituição que muito respeito. Advoguei para o maior cliente de todos: A nossa Capital. A nossa comunidade. Como Procurador-Geral fui consultor jurídico, técnico, mas, sobretudo, fui ADVOGADO. Tive a oportunidade de atuar em nível nacional com demandas complexas que tangem diretamente a nossa coletividade. Um aprendizado único cujo legado ficará para sempre presente em meu ofício. Costumo dizer que não é o cargo que serve a gente. É a gente que serve ao cargo. E servir é algo maravilhoso!

Ademais, tenho apenas GRATIDÃO às Autoridades, especialmente Procuradoras e Procuradores, Advogadas e Advogados, Assessoras e Assessores e a toda e qualquer pessoa que, de alguma forma, contribuiu nessa nobre missão. Compartilhar de seu convívio fortaleceu o laço que irá fazer parte das nossas vidas para sempre. E é esse sentimento que eu levo na mente e no coração.

Exonero de um cargo para tomar posse do futuro. Com essa decisão já muito maturada e com a minha atuação advocatícia ainda mais elevada é que me lanço aos desafios que me chamam. Afinal, como disse Camões: "Navegar é preciso. Viver não é preciso". Sinto a necessidade de navegar porque me pergunto: o que será que se esconde logo ali? Vamos descobrir”, escreveu.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também