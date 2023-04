Aluno é flagrado com lista de pessoas para "atacar" em colégio da Capital

Um aluno do Colégio Oswaldo Tognini (FUNLEC) foi ‘pego’ com uma suposta lista de pessoas que iria atrás para assassinar durante um ataque a instituição no dia 20 de abril. Conforme o apurado pela reportagem, o adolescente levou ‘apenas uma advertência’.

Informações repassadas ao JD1 Notícias, por uma fonte que pediu para não ser identificada, o flagrante aconteceu durante as aulas de ontem (12) e o material [lista] foi apreendido pela equipe da instituição. A penalidade do adolescente foi receber uma advertência pelo ato.

Após o episódio, o pai de alguns alunos da instituição, o deputado federal Marcos Pollon publicou uma mensagem de preocupação.

Por meio de nota, a FUNLEC informou que tem como ‘maior responsabilidade a segurança e integridade dos alunos’, sendo um ‘local de segurança, paz e acolhimento’.

“Sempre estamos atentos e alertas a tudo que acontece, mas reforço que nossa preocupação com segurança não é sazonal, não é por conta de algum acontecimento, mas sim diária, do primeiro ao último dia do ano”, informa.

A nota continua ainda com um aviso de reforço nos protocolos de segurança da instituição. “Para potencializar essas ações, temporariamente, só será permitido o acesso dos alunos a área do colégio”. A instituição informou ainda que os funcionários estão recebendo capacitação intensiva para buscar maior rigor na identificação de quem acessa as dependências do colégio.

O colégio finaliza a nota pedindo a colaboração de todos para que neste momento “não sejam catalisadores do pânico, mas agentes de acolhimento”.

Além disso, o JD1 Notícias procurou a direção da Fundação, mas até o momento não obteve resposta. O espaço segue aberto.

