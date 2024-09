Anvisa proíbe venda de duas marcas de azeite e de lote de coco ralado; veja quais

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou, nesta terça-feira (24), uma resolução que proíbe a venda de azeites das marcas Serrano e Cordilheira, além de um lote de coco ralado da Coco & Cia.

Segundo a agência, os azeites foram retirados do mercado devido eles terem sido importados e distribuídos por empresas sem Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) e desconhecidas no Brasil.

Como a origem não foi identificada, não há garantias sobre a segurança e qualidade dos azeites. A agência também proibiu, além da venda, a fabricação, propaganda e uso desses produtos.

Na mesma resolução, a Anvisa também suspendeu a comercialização e determinou o recolhimento do lote 030424158 de coco ralado da marca Coco & Cia, após ele ter apresentado resultado insatisfatório em testes que detectaram a presença de dióxido de enxofre, um conservante, acima do permitido.

Assim como o azeite, o órgão também determinou a retirada do produto do mercado e proibiu sua distribuição, propaganda e uso.

