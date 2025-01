Após 92 lances, Terminal Portuário de Porto Murtinho é vendido por R$ 30,5 milhões

Sarah Chaves, com Assessoria

A Secretaria de Estado de Administração de Mato Grosso do Sul (SAD/MS) havia fixado um valor inicial de R$ 16.665.000 para a venda do Terminal Portuário de Porto Murtinho, no entanto, o lance final que arrematou a compra na segunda-feira (27), foi de R$ 30. 515.000, valor 83% maior.

Ao todo, foram 92 lances emitidos na plataforma www.reginaaudeleiloes.com.br. A organização arrematante se credenciou sob o cognome de “PORTO.CO”. O resultado do leilão agora segue para publicação no Diário Oficial do Estado.

Feito isso, será emitido Documento de Arrecadação do Estado de Mato Grosso do Sul (DAEMS) para o pagamento por parte da arrematante.

Assim, o processo licitatório seguirá para homologação por parte de “autoridade competente”.

Porto de Murtinho

O porto envolve uma área total de 47.368,81 m2 às margens do Rio Paraguai, na área central de Porto Murtinho, incluindo galpão industrial misto de 3.783 m2, balança rodoviária, tulha, guarita, via de acesso, compressores, centro administrativo, plataforma de descarga, elevador industrial, correias transportadoras, quadro de comando elétrico, moega e equipamento de aeração, dentre diversos outros.

O rodoanel todo asfaltado, permite o entre e sai de cargas no Terminal Portuário de Porto Murtinho sem passar pela área urbana.

