Arauco apresenta balanço anual e perspectivas para 2025

A Arauco, empresa chilena, que já deu início a preparação para a construção de uma fábrica de celulose com capacidade de produzir por ano, 3,5 milhões de toneladas de celulose branqueada, no município de Inocência, em Mato Grosso do Sul, apresentou seu balanço anual de ações e perspectivas para 2025.

O anúncio aconteceu durante um evento que começou no final da manhã desta quarta-feira (11), em Campo Grande. De acordo com os dados, o ano se encerra com avanços importantes e ótimas perspectivas relacionadas ao Projeto Sucuriú, que trata-se da primeira fábrica de celulose da empresa no Brasil.

Durante encontro, que reuniu diretores da empresa e a imprensa, os executivos declararam que a produção de celulose no País é mais vantajosa que no Chile, pelas próprias condições climáticas e geográficas. Além disso, a fábrica deverá contar com 400 mil hectares de florestas de eucalipto para produzir celulose.

Dados apresentados pelo diretor de Sustentabilidade e Relações Institucionais da Arauco Brasil, Theófilo Militão, apontam que o investimento é de US$ 4,6 bilhões. A construção da planta está prevista para 2025 e a fábrica deve entrar em operação no segundo semestre de 2027. Ao todo, serão gerados em torno de 14 mil empregos no pico da obra. Quando for concluída, a operação empregará um contingente de cerca de 6 mil trabalhadores (florestal, fábrica e logística).

"O projeto nos enche de orgulho. Começou em 2022, e no começo de 2024 tivemos emissão da licença prévia, no mês de fevereiro. Em maio recebemos do governador do Estado, Eduardo Riedel, a licença de instalação. É um processo rigoroso mas muito ágil. Já no final do mês de junho demos início a terraplanagem. Obtivemos avanços satisfatórios este ano. Estamos dentro do cronograma que planejamos, tendo em vista que trata-se do maior projeto de celulose do mundo. É um marco único", ressaltou Theófilo.

Conforme o diretor, na próxima será dado o início a construção da Casa Arauco, com previsão de começar os trabalhos em 2027.

"Ouvimos a comunidade local, na região de Inocência, para entender os anseios e expectativas quanto ao projeto, e ser transparente para que essa relação se mantenha saudável, porque a empresa chega para ficar, não é algo passageiro. Para isso, temos a 'Conexão Arauco', um projeto junto com o Sebrae/ms e Sistema S e a Prefeitura Municipal de Inocência, que vai colaborar com o fortalecimento do empreendedorismo local, capacitando as empresas para que possam atender às demandas que irão surgir com o Projeto Sucuriú, sejam diretas ou indiretas à nossa fábrica de celulose, que deve começar a ser construída no próximo ano", detalhou.

Casa Arauco

A Casa Arauco estará localizada na região central da cidade, na Avenida Três Lagoas, 199, e será entregue para toda a população da região na próxima terça-feira (17). O evento contará com uma programação gratuita, com apresentações culturais da Banda Marcial de Inocência, show musical e diversas outras atrações, a partir das 18h.

A Casa Arauco será um local de relacionamento com a comunidade, atendendo a uma demanda dos moradores. Ali será possível conhecer mais sobre o Projeto Sucuriú, a história e trajetória da Arauco, saber sobre as iniciativas de ESG da companhia na região e sobre os processos seletivos abertos.

Sustentável, a Casa Arauco foi construída 100% em madeira, com sistema de reutilização de água e energia solar, preservando assim o meio ambiente.

Qualificação de Mão de Obra Local

A Arauco lançou em maio deste ano, em parceria com o SENAI/MS, uma série de cursos gratuitos com o objetivo de capacitar mão de obra local para atender as demandas da fase do preparo de área (terraplanagem) onde devo ser construído o Projeto Sucuriú.

Os cursos focam na capacitação de Sinaleiro de vias, motorista de caminhão basculante, operador de trator, operador de retroescavadeira e operador de motoniveladora - atividades com ampla atuação no setor oe construção civil.

As aulas são ministradas polo SENAI, referência nacional em educação profissional, em sua nova sede em Inocência.

"Isso tudo é para que o município tenha um crescimento ordenado. A prefeitura adotou esse plano de estratégia de ocupação territorial (PEOT). Temos um monitoramento de fauna e de flora, mantendo proteção adequada nas reservas, que é muito importante, disponível em sucuriu.arauco.com.

Expectativas para 2025

Ainda no encontro, o diretor mostrou como a empresa está caminhando em todas as frentes e citou sobre as expectativas para o ano que vem.

De acordo com Theófilo, a perspectiva de ampliação será debatida no futuro, por enquanto apenas referente ao volume maior de celulose. "No início era para ser debatido duas, com volume de 2,5 toneladas cada, mas essa primeira já vai ser usado um volume maior, então um segundo projeto será debatido mais para frente em outra ocasião", pontuou ele.

Durante as obras, vai ter alojamento, contará com reforço na segurança pública - tema já debatido junto ao governador do Estado. Ainda, cada alojamento vai contar um ambulatório para não sobrecarregar o sistema de saúde da cidade e região. "A obra vai avançando e vamos seguir mostrando como estamos tratando os temas ambientais, a sociedade, população, e o avanço como um todo", finalizou.

