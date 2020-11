Assessor de Nelsinho sofre grave acidente

Bruno Lemes Sunakozawa, assessor do senador Nelsinho Trad, sofreu acidente grave, por volta das 19h40 desta quarta-feira (18), em uma rodovia na região de Santa Rita do Pardo.

De acordo com as primeiras informações, Bruno estava com a esposa no veículo. Duas unidades móveis do batalhão de Bataguassu estão no local. Ele está sendo atendido e está consciente.

Em breve mais informações.

