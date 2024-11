Audiência pública discutirá impacto dos incêndios em Corumbá

Proposto pela deputada Gleice Jane (PT), a audiência pública discutirá esta semana “O Impacto dos incêndios nos modos de vida, saúde, segurança alimentar e renda das comunidades tradicionais pantaneiras”, em parceria com a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul ocorrerá nesta quarta-feira (13) a partir das 9h, no auditório do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, na unidade de Corumbá – Rua Pedro de Medeiros, 941.

O Pantanal Sul-Mato-Grossense registrou, no primeiro semestre deste ano, o maior número de focos de incêndio no bioma desde 1998, com 2.333 alertas, um aumento de 1.628% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo dados compilados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

A deputada estadual Gleice Jane (PT) iniciou ontem (10) uma viagem de barco pelo rio Paraguai até Corumbá com o objetivo de ouvir as comunidades afetadas pelos incêndios e pela seca prolongada.

A comitiva, composta pela deputada, é formada por representantes da Polícia Militar Ambiental (PMA/MS), equipe técnica e pela professora doutora Paula Helena Santa Rita, fundadora do Grupo de Resgate Técnico Animal Cerrado Pantanal (GRETAP), e visita comunidades ao longo do rio buscando entender as necessidades emergenciais relacionadas à saúde, educação, e alimentação, além de ouvir as demandas dos servidores e voluntários que atuam na região.

"É essencial estarmos no local para escutar diretamente as comunidades, que têm sido profundamente impactadas pelos incêndios e pela perda do seu modo de vida. Nossa luta é para encontrar alternativas que protejam o Pantanal e seus habitantes, garantindo a preservação desse bioma único", afirma Gleice Jane.

A chegada da equipe após a viagem pelo rio Paraguai no dia 12 de novembro, das 8h às 17h, ocorrerá antes do seminário “Ecoando as vozes do Pantanal na defesa dos territórios de vida e da sociobiodiversidade”.

A audiência pública “O impacto dos incêndios nos modos de vida, saúde, segurança alimentar e renda das comunidades tradicionais pantaneiras”, será no dia 13 das 9h às 12h. A participação é gratuita e aberta ao público.

